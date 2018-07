La amenaza del taxi de Madrid: "Si el PSOE no se toma en serio al gremio, que se prepare"

La reunión entre el sector del taxi y el Ministerio de Fomento terminó ayer sin un acuerdo claro. El secretario de Estado de Infraestructura y Transporte, Pedro Saura, se comprometió a que el Consejo de Ministros del 14 de septiembre apruebe un Real Decreto Ley que contenga el 1/30 y "delegue competencias en las comunidades autónomas" para que puedan crear una nueva licencia con la que limitar el acceso de las VTC a los centros urbanos, donde, en principio, no podrían hacer servicios con origen y destino en el mismo municipio.

Esta promesa, que según los taxistas va encaminada a crear una licencia urbana y, según el propio Ministerio, busca "recomponer el equilibrio perdido con el objetivo de tender a la ratio 1/30", ha dividido al gremio y ha encendido a los taxistas madrileños.

Ayer, tras la reunión se empezaron a intercambiar audios llamando a la huelga indefinida alegando que "habían sido engañados por el secretario de Estado" ya que la nota de prensa oficial publicada por Fomento no contenía los principios pactados en la reunión de ayer por la mañana, que duró unas cuatro horas.

Así, el primer comunicado no hacía referencia al Real Decreto Ley prometido, ni a las fechas, ni al 1/30 en todos los ayuntamientos. Un desajuste que Fomento corrigió por la noche con una segunda nota en la que, tras la escalada de tensión, incluyó los punto exigidos. Aun así, el taxi amenaza con una huelga indefinida "si no les toman en serio", como explican en un audio que se está difundiendo.

"Este es un mensaje para todos los compañeros de España", comienza anunciando Saúl Crespo en dicho audio. "El secretario de Estado (en referencia a Pedro Saura) nos ha traicionado. Se ha comprometido a fijar unas cosas en la nota de prensa que no ha cumplido", continúa. "Estamos intentando contactar con el secretario de Estado, y aquí no quedan ni las ratas. Ni las p... quedan en el Ministerio de Fomento", insiste. "Llamo al portavoz de Fomento de PSOE, del partido en el Gobierno, y me pide que llame a la centralita y pregunte por el secretario de Estado, como el que llama al 1.003".

"De aquí no se mueve ni Dios. Si el Gobierno del PSOE no se toma en serio al sector del transporte, que se prepare para lo que se le viene encima", amenaza. "La huelga indefinida, de momento, se mantiene. Y ya veremos por donde sale el sol mañana. Compañeros, compañeras, estamos cerca de conseguirlo", asevera.

"Si se han pensado que con el sector del taxi se puede jugar al parchis, van a jugar con su p... madre. De aquí no se mueve ni Dios, cada vez más fuertes", concluye el audio.

El taxi, dividido

La promesa de Fomento de abrir la puerta a limitar el acceso a las ciudades de las VTC y recuperar el ratio 1/30 con una segunda licencia ha dividido a las asociaciones del taxi en España. Por un lado, Fedetaxi, la asociación mayoritaria, considera que la medida es "insuficiente" porque deja en el aire lo que puedan hacer otros ayuntamientos o Comunidades Autónomas, que no tienen por qué limitar el acceso como lo plantea Barcelona, y exige una solución a nivel nacional que sea igual para todos los taxistas.

"Ante estos momentos difíciles en los que el Gobierno y otros están presionando para que nos dividamos debemos mantener más que nunca la unidad. Unidad y Solidaridad porque todos los taxistas somos iguales y merecemos la misma solución", reclaman desde Fedetaxi.

Por su parte, en Barcelona se está planteando frenar las huelgas para darle un respiro a Fomento y que tenga tiempo para preparar el Real Decreto Ley prometido. Lo tienen que votar hoy en Asamblea. Antaxi también salió satisfecho de la reunión y, aunque exige medidas más inmediatas, también quiere valorar si dejan los paros aparcados para empezar a trabajar en el cambio legislativo.