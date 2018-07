Cientos de taxistas acampan en el Paseo de la Castellana tras decidir seguir con la huelga

Cientos de taxistas mantienen este martes prácticamente cortado el Paseo de la Castellana de Madrid, dejando libre solo el carril bus y un carril por cada sentido, después de que el lunes por la noche las asociaciones decidieran continuar con la huelga.

Entre la plaza de Gregorio Marañón y Nuevos Ministerios siguen apostados cientos de coches y, desde el lunes por la noche, numerosas tiendas de campaña.

Los taxistas mantienen la huelga indefinida que secundan desde el pasado fin de semana tras terminar sin acuerdo la reunión con el Ministerio de Fomento al considerar "insuficientes y poco concretas" las medidas planteadas por este Departamento para limitar a las empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC), las firmas como Uber y Cabify. Así lo aseguraron los representantes de Fedetaxi, Antaxi y Élitetaxi al término de la reunión de más de cuatro horas en el Ministerio.

Por su parte, los taxistas de Barcelona han decidido mantener la huelga indefinida que iniciaron la semana pasada hasta, al menos, este miércoles, cuando el Ministerio de Fomento prevé reunirse con las comunidades autónomas después de que este martes lo haga con la patronal de empresas de VTC, como Uber y Cabify, Unauto VTC.

"No nos vamos a mover hasta que acaben las reuniones de esta semana. Tienen que ver que seguimos en la calle y que va a haber presión. El sector no se va con un caramelo para casa", ha afirmado en la asamblea el miembro de la ejecutiva de la Asociación Nacional del Taxi, Luis López.

Nuevas reuniones en Fomento

Tras la infructuosa reunión de ayer, el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, se reúne hoy con las asociaciones con representantes del sector de vehículos de transporte con conductor (VTC) mientras que mañana se reunirá con la Conferencia Nacional de Transporte, todo con el objetivo de solucionar el actual conflicto del taxi que está paralizando ciudades por todo el país.

Uno de los participantes de la reunión de hoy, Unauto, la patronal de empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC), denunciaba ayer el "chantaje" que los taxistas están realizando a toda la sociedad con el fin de "mantener su monopolio y no permitir competencia" a su negocio.

El presidente de la asociación, Eduardo Martín, argumentaba en la víspera de la reunión con Saura que "el sector del taxi chantajea a la sociedad y a los ciudadanos, tiene a Madrid, Barcelona y otras ciudades cortadas y sin servicio con un paro que no se ha convocado y que no cuenta con servicios mínimos", denunció Martín. "Y todo ello viene porque no están conformes con que haya competencia", añadió.