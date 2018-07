Juanma Romero presenta en el Congreso su candidatura para presidir RTVE

El director y presentador del programa 'Emprende' en Canal 24 Horas, Juanma Romero, acaba de presentar su candidatura a la presidencia de RTVE en el Congreso de los Diputados.

Con más de 30 años de experiencia en la Corporación RTVE, Juanma Romero es el periodista más premiado de la Casa con un total de 32 galardones, nacionales e internacionales, en menos de cinco años. Lleva más de un año de trabajo preparando esta candidatura en la que compañeros, tanto de Madrid como de los centros de producción, territoriales y unidades informativas, han aportado sus opiniones y conocimiento para conseguir dar pluralidad a la nueva gestión.

Desde el Gobierno han propuesto a la periodista Rosa María Mateo,también con 30 años de experiencia en la casa, como administradora única para gestionar RTVE. Su candidatura debería obtener la mayoría de apoyos del Congreso, para ratificar su nombramiento.

Transformación digital, transparencia y equipo propio de profesionales, principales bazas de su programa

"Sin una verdadera transformación digital desaparecerán los telediarios y la empresa será totalmente marginal", asegura el propio Juanma Romero, quien cree que la Radiotelevisión pública necesita afrontar a la mayor brevedad posible un cambio hacia el mundo digital y las nuevas formas de producir y consumir contenidos.

Además, el eje fundamental sobre el que pivota su candidatura es el de la transparencia. En esta línea, pretende adjudicar a cada uno de los consejeros una parte de la Corporación para que lleven a cabo un seguimiento y control del trabajo realizado por los directivos. Asimismo, se harán públicos los sueldos de todo el personal directivo.

Por su parte, Romero considera primordial la configuración de un equipo propio de profesionales para TVE, RNE, RTVE.es, el Instituto RTVE y la Orquesta y Coro. De esta forma, "no se contratará a nadie externo, excepto si se trata de temas de digitalización, siempre que no haya nadie en la empresa que pueda desarrollar esa labor". Será el personal de la Corporación el encargado de desempeñar las diferentes funciones directivas. Su apuesta por la producción propia es clara y señala que garantizará que "todo lo que se pueda producir en RTVE no se produzca fuera".

Paridad en la Corporación y evitar los recortes de plantilla son algunos de sus deseos como presidente

Aunque la paridad dentro del Consejo de Administración es una tarea que le corresponde al Parlamento, el director y presentador de 'Emprende' destacó que sí será "responsabilidad directa" del presidente trabajar por la paridad en "toda la Corporación".

Afirma que luchará por evitar recortes de plantilla y dará un paso adelante hacia la renovación y el rejuvenecimiento dado que la llegada de la era digital ha dejado obsoletas algunas tareas.

"Presentarme a la Presidencia es un trabajo que estoy desarrollando desde hace más de un año. Llevo en la Casa más de treinta años, pienso jubilarme aquí, y la Presidencia no es un trampolín para irme a otro sitio, como habitualmente hemos visto", concluye el propio Juanma Romero.

Algunos de los puntos de la candidatura

* Cree que los informativos son importantes, pero no tanto como olvidar que sin transformación digital no hay telediarios. Pretende abordar de forma inmediata la digitalización de la Corporación.

* Canal 24 Horas será una apuesta estratégica, que contará con los medios suficientes para realizar su labor.

* Bajo su presidencia afirma que no se hará leña del árbol caído ni se mentirá sobre ningún partido que no le guste al Poder.

* Reclama su derecho a la independencia como les ha dicho a todos los partidos y personas que le han querido escuchar. Sin poder ejercer ese derecho y esa responsabilidad a Juanma Romero no le interesa optar al cargo. "Quiero seguir durmiendo tranquilo por las noches con la conciencia tranquila", afirma.

* Afirma que la redacción de Torrespaña tiene que estar unificada y que basta ya de compañeros de primera y segunda categoría.

* Promete que los tertulianos se elegirán atendiendo a criterios profesionales, no a los dictados de La Moncloa de turno y asegura que no se tolerará que ningún directivo maltrate a sus subordinados, verbal o físicamente.

* En la medida de lo posible se intentará conciliar mediante el teletrabajo. Pero no nos engañemos, no todo el mundo podrá acceder a esta opción en función de su ocupación.

* Para Juanma Romero los consejeros deberían estar a tiempo completo, no solo para votar lo que quieran sus partidos. Los consejeros se encargarán de fiscalizar la acción del presidente. Pero eso no es una decisión del Presidente, sino del Parlamento.

* No se tolerará que las licitadoras paguen salarios de esclavos a los trabajadores autónomos que habitualmente trabajan para TVE. Aunque no sean de RTVE, son trabajadores con derechos y necesidades. Ahora mismo están siendo explotados.

* No se contratará a nadie externo a TVE mientras haya personal de la Casa que pueda hacer esa función. Y se pretende no despedir a nadie que no haya venido con categoría de directivo, independientemente de quién haya contratado a ese profesional.

* Los directivos que sean cesados no tendrán otro puesto de consolación, sino que volverán a sus lugares de origen. Si son redactores a la redacción, si son reporteros gráficos a su departamento, y así sucesivamente.

* Ningún directivo podrá coger más de dos semanas seguidas de vacaciones. Tendrán que dividirlas como ocurre con la mayoría de los departamentos, que tienen que coger la mitad en verano y la otra mitad cuando dice la empresa.

* Los sueldos de todos los directivos serán públicos.