Huelga indefinida en la empresa de handling WFS que da servicio a Norwegian

CCOO ha convocado una huelga indefinida a partir del próximo 26 de julio en la multinacional de handling (servicios de asistencia en tierra a aeronaves y pasajeros) Worldwide Flight Services (WFS), entre cuyos clientes destaca Norwegian en el aeropuerto de Madrid.

Dicha huelga se ha convocado a pesar del acuerdo alcanzado hoy entre los sindicatos CCOO, UGT y USO y la patronal de empresas de handling Aseata sobre la firma del IV convenio colectivo del sector, con lo que se ha evitado movilizaciones en todos los aeropuertos españoles en plena temporada de verano.

En el caso de WFS, la convocatoria de huelga tiene origen en la negociación de un convenio colectivo propio, según fuentes sindicales.

Actualmente, también se mantiene la convocatoria de huelga para los días 27 y 28 de julio y 3 y 4 de agosto de los trabajadores de los Servicios Aeroportuarios de Iberia en Barcelona ante la falta de acuerdo en las negociaciones mantenidas en el acto de mediación.

No obstante, se prevé un impacto limitado de las movilizaciones previstas en WFS, dado que se trata de una empresa especializada en el handling de mercancías - aunque también ofrece servicios de asistencia en rampa y a pasajeros- y que opera en España para quince compañías aéreas en los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Valencia.

La huelga ha sido convocado en protesta por el abuso desmedido de las horas extraordinarias, impidiendo dar mayor número de horas al personal eventual y a tiempo parcial, o cambios constantes en las programaciones de los horarios, entre otros motivos.

El sindicato denuncia, asimismo, las negociaciones privadas y secretas que mantiene la empresa con algunos miembros de la plantilla a nivel individual, ofreciéndoles mejores condiciones a costa del resto del personal y provocando un agravio comparativo.

CCOO señala que la revisión salarial lleva más de dos años congelada, y apunta a la necesidad de aumentar la plantilla para poder cubrir eficazmente el servicio que, pese a las horas extras, las desprogramaciones y la sobrecarga de trabajo del persona, no se cubre.

Desde el Sector Aéreo y Servicios Turísticos de CCOO señalan que no van a tolerar que se sigan vulnerando los derechos de la plantilla de WFS, por lo que se han visto obligados a esta huelga, que "no se desconvocará hasta que no paren los abusos y despropósitos de la compañía".