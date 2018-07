Ametic mantiene el "una empresa, un voto" en asamblea, pero valorará el tamaño de asociados en la junta

La Asamblea General de la patronal de la industria digital Ametic ha acordado una reforma de los estatutos que mantiene el sistema de "un empresa, un voto", muy criticado por las empresas que abandonaron la asociación hace algo más de un año, pero establece una representación ponderada en la junta directiva por colectivos en función del tamaño de las empresas.

En un comunicado, Ametic destaca que la Asamblea General de 2018 ha sido "especialmente" relevante porque se han reformado los estatutos con la aprobación unánime de todos los asociados y "se han despejado totalmente las posibles dudas sobre la continuidad" de la patronal tecnológica.

La asociación remarca que con esta modificación busca modernizar su funcionamiento a través de distintas vías como la simplificación de la estructura de gobierno corporativo y la mejora la representación de los asociados en la junta directiva.

Asimismo, también ayudarán a esa modernización aumentar aún más la transparencia en la toma de decisiones, enriquecer la forma de trabajar de la asociación, eliminar cargas administrativas y establecer una manera de resolución de conflictos en caso de ausencia de consenso en las comisiones de trabajo.

Ya rechazó el pasado año una nueva redacción de los estatutos

La Asamblea General de Ametic ya rechazó en enero de 2017 con el apoyo del 80% de los votos una nueva redacción de los estatutos de la asociación que proponía un voto ponderado en función de las cuotas que abonan los asociados, cambio que exigían las compañías que abandonaron la patronal para reincorporarse.

En la reforma aprobada este mes "tras un trabajo interno y muy participativo" se ha optado por un sistema que, conservando el principio de "una empresa, un voto" en asamblea, otorga una representación ponderada en la junta directiva por colectivos en función del tamaño de las empresas, así como una presencia directa de todos los presidentes de las distintas comisiones y de representantes de las asociaciones.

En concreto, los estatutos fijan tres colectivos definidos por los criterios establecidos por la Unión Europea: pequeña empresa y microempresa, que son aquellas que ocupan a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual no supera los 10 millones de euros; mediana empresa, que son aquellas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no supera los 50 millones de euros; y gran empresa, que son aquellas que no se encuentran incluidas en anteriores.

De esta manera, la junta directiva la forman actualmente los presidentes de las 19 comisiones, así como los representantes escogidos por las cuatro categorías de colectivos (empresas grandes, medianas y pequeñas y asociaciones) cuyo número ha quedado fijado por la asamblea en 45.

En este sentido, las asociaciones cuentan con 3 representantes, mientras que el número que le corresponde a cada categoría de empresa estará determinado por su contribución económica al sostenimiento de la asociación en el momento en que se celebren las elecciones.

Ametic incide en que en ningún caso una empresa concreta tiene más votos que otra por su tamaño, aunque se asegura una ponderación por grupos de empresas para cerciorar una representación acorde de cada colectivo, según su contribución al mantenimiento de la asociación.

Racionalización de las áreas

Asimismo, se ha llevado a cabo en los nuevos estatutos un ejercicio de racionalización de Áreas Sectoriales y de Actuación y de Comisiones de Trabajo de Ametic, eliminándose las Áreas funcionales y estableciendo un sistema de trabajo más ágil.

En paralelo, durante el último trimestre de 2017 se ha implementado el cambio en la estructura organizativa de la asociación, orientada al cliente, centrada en proyectos estratégicos dirigidos por objetivos y que está enfocada a acometer la propia transformación digital de la patronal.

"El año transcurrido ha sido un periodo de trabajo muy intenso, en el que hemos reforzado las relaciones con la Administración Pública y donde hemos vuelto a situar a la patronal como la organización de referencia de la industria digital", ha remarcado el presidente de Ametic, Pedro Mier.

Además, ha asegurado que han realizado "un gran esfuerzo" para incrementar y recuperar asociados, que se ha traducido en la incorporación de 50 nuevos socios, algunos de ellos provenientes de otros sectores que tradicionalmente no formaban parte del ecosistema digital, pero a los que la tecnología digital está afectando intensamente.

Por su parte, la directo general de Ametic, Maria Teresa Gómez Condado, ha presentado la nueva Memoria Anual 2017-2018, en la que se refleja la "ingente labor que se ha llevado a cabo en el ejercicio en relación con el crecimiento y sostenibilidad, las relaciones institucionales y con los medios de comunicación, así como las mejoras realizadas a nivel interno".