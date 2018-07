La junta de Inditex dará luz verde hoy al fichaje de la presidenta de Microsoft España como consejera

La junta de accionistas de Inditex, que se celebrará este martes, dará luz verde al nombramiento de la presidenta de Microsoft España, Pilar López, como nueva consejera independiente, en sustitución de Carlos Espinosa de los Monteros, cuyo mandato ya ha finalizado.

De esta forma, el gigante gallego fundado por Amancio Ortega suma otra mujer a su órgano de gobierno después de incorporar en 2016 a la baronesa Denise Kingsmill, miembro de la Cámara de los Lores y del Subcomité de Asuntos Financieros para la Unión Europea.

Junto a ambas también forma parte del órgano de dirección de la compañía una tercera mujer, la esposa de Amancio Ortega, Flora Pérez Marcote, en representación de la sociedad Pontegadea Inversiones, titular del 50,01% del capital social de Inditex.

La nueva consejera del grupo gallego es licenciada en Dirección y Administración de Empresas, con especialización en Finanzas, por ICADE, es presidenta de Microsoft España desde julio de 2015. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Telefónica, compañía a la que se incorporó en 1999, y anteriormente ocupó diferentes puestos directivos en JP Morgan en Madrid, Londres y Nueva York.

En su etapa en Telefónica, Pilar López desempeñó su labor en las áreas financiera y de estrategia de negocio en Europa y Latinoamérica, ocupando los puestos de Financial Controller en Telefónica Móviles, directora de Estrategia en Telefónica de España, Chief Financial Officer de O2 en Londres y Chief Financial Officer de Telefónica Europe en Madrid.

La junta de accionistas de Inditex aprobará además la reelección de Rodrigo Echenique, con la calificación de consejero independiente.

El consejo de administración de Inditex está integrado además por Pablo Isla como presidente, José Arnau como vicepresidente, y Amancio Ortega, José Luis Durán y Emilio Saracho como consejeros.

Asimismo, el consejo de administración propondrá a los accionistas un dividendo total correspondiente al ejercicio 2017 de 0,75 euros por acción, de los cuales 0,375 euros han sido pagados el 2 de mayo y el resto será desembolsado el próximo 2 de noviembre.

Inditex registró un beneficio neto de 668 millones de euros durante el primer trimestre de su año fiscal 2018-2019 (desde el 1 de febrero al 30 de abril), lo que supone un aumento del 2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Asimismo, las ventas se situaron en 5.654 millones, un 2% más, alcanzando un nuevo máximo histórico para el periodo. A tipo de cambio constante, la cifra de crecimiento de las ventas ha sido del 7%, lo que demuestra, según la firma, un "robusto" crecimiento en un trimestre caracterizado por el impacto de las divisas.