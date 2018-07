Las 'telecos' piden reformas profundas de la fiscalidad del sector para no frenar la inversión

Los primeros ejecutivos de los principales operadores de telecomunicaciones han coincidido en reclamar una profunda reforma de la fiscalidad del sector para no frenar la inversión en la digitalización y las nuevas redes en el país.

En su intervención en el el Digitales Summit 2018, Laurent Paillassot, consejero delegado de Orange, se preguntó los motivos por los que "los operadores estamos financiando la televisión pública y no es lógico que Netflix no lo haga". La misma paradoja la hizo suya Antonio Coimbra, consejero delegado de Vodafone España, quien abogó por revisar el paquete fiscal que soportan las empresas de telecomunicaciones españolas tras calificar de "aberración" la presión fiscal que sufre el sector y que resta dinero para invertir en fibra y 5G.

Por su parte, Emilio Gayo, presidente de Telefónica España pidió reglas comunes para todos los jugadores, incluidos los OTT (Operadores Over the Top, como Google, Facebook, Whatsapp), para criticar el hecho de que las llamadas de voz realizadas por estos grupos estadounidenses están exentas de la obligaciones en cuanto a calidad, seguridad o protección de datos, que cumplen los operadores de telecomunicaciones tradicionales.

Francisco Arteche, consejero delegado de Euskaltel, defendió por su parte el papel de los operadores más pequeños y su forma de aproximarse a un mercado donde "existen oportunidades para las empresas que quieren transformarse y que necesitan de alguien que le acompañe", dijo, tras desvelar el objetivo de su grupo pasa por convertirse en una operadora más digital.

Orange tendrá el fútbol mientras que Vodafone se lo piensa

Las negociaciones sobre el reparto mayorista de los partidos de fútbol de LaLiga y la Champions que en las próximas semanas mantendrá con sus rivales Telefónica -titular de dichos derechos- también fue motivo de controversia en el Digitales Summit.

Así, Coimbra dejó la puerta abierta para hablar sobre el asunto, pero estimó que el precio del fútbol para los abonados se elevaría hasta los 65 euros al mes. "Seremos muy vigilantes para que Telefónica no pueda compensar los costes del fútbol a través del empaquetamiento de servicios, estrategia que puede hacer daño, dada la posición de dominio de Telefónica, con una cuota del 80% de los ingresos en TV de pago".

Coimbra reconoció que "a la gente le gusta el fútbol, pero no pagar por ello". En su opinión, sobre el fútbol "todos están contentos, ya que Telefónica estará satisfecha tras comprarlo todo; Mediapro lo ha vendido con margen; LaLiga está de cine, ya que ha vendido la competición con una inflación del 15%; y los clubes de fútbol se van a forrar y podrán mantener sueldos muy altos ya que las telecos van a seguir pagando la fiesta". Acto seguido, el CEO de Vodafone indicó que su operador no ha comprado los derechos mayoristas a Telefónica "pero podría comprarlo, ya se verá". Según Coimbra, "no tengo una propuesta de Telefónica para saber cuánto tenemos que pagar", concluyó.

Sin precisar lo detalles, Paillassot adelantó que los clientes de Orange podrán ver el fútbol en sus hogares, tras recalcar que el gran público "no verá el partidazo en OTT porque la calidad de la red no podría soportarlo".

Respecto a la renovación de los derechos de Moto GP que concluye este año, y el patrocinio del equipo Yamaha, que también vence a finales del otoño, Gayo apuntó que "las negociaciones están abiertas", incluso para cualquier otro operador de televisión de pago que esté interesado en esos contenidos, explicó