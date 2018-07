Dimite el consejero delegado de Tesco UK para recuperarse de un cáncer

El consejero delegado de Tesco UK, Charles Wilson, de 52 años, abandonará el cargo para seguir adelante con la recuperación del cáncer de garganta que le fue diagnosticado el pasado mes de abril y del que ha sido tratado con radioterapia durante los meses de mayo y junio, según ha informado la mayor cadena de distribución minorista del Reino Unido, que ha designado a Jason Tarry como sustituto desde el próximo 16 de julio.

"En abril, me sorprendió conocer que tenía cáncer de garganta. Gracias al fantástico, estoy satisfecho de que el tratamiento esté yendo bien y vuelvo a trabajar. Sin embargo, los consejos me sugieren que no estoy en plenitud para dirigir Tesco UK & ROI", ha indicado Wilson en una carta abierta.

En este sentido, la compañía indicó que Charles Wilson seguirá formando parte de su comité ejecutivo y dirigirá la filial mayorista del grupo, Booker, cuya adquisición Tesco completó el pasado mes de marzo.

Además del nombramiento de Tarry como nuevo consejero delegado de Tesco UK, la cadena de supermercados ha designado a Andrew Yaxley, actual director del negocio de la compañía en Irlanda, como nuevo jefe de producto de Tesco, pasando a formar parte del comité ejecutivo de la empresa.