Pepa-Crem, la 'nocilla' sevillana que arrasa en Amazon

No son golosos pero llevan más de 15 años viviendo del azúcar. Tampoco son reposteros pero han creado más de mil recetas de pasteles que se sirven en cadenas hoteleras y grandes superficies. Para rizar más el rizo, la farmacéutica y experta en nutrición Alicia Casas y el ingeniero industrial Carlos Lapetra han sido los primeros en crear y comercializar desde Sevilla una crema de cacao sin aceite de palma que está haciendo temblar a Nocilla y Nutella. Igual esto es una exageración. O no tanto, sobre todo tras convertir su producto, Pepa-Crem, en número 1 en ventas de Amazon España en el departamento de alimentación y bebidas. Ya han vendido 5.000 tarros y reciben un centenar de pedidos diarios. Todo, en dos meses. ¿Cómo? Aún no logran hallar la respuesta. Esta es su historia.

Todo empezó mientras elaboraban la cobertura de una tarta para la que el cliente les había encargado específicamente que prescindieran de la clásica y poco saludable grasa de palma. El resultado de aquella crema de chocolate les sorprendió por su sabor y textura, y no tardaron en imaginársela sobre una rebanada de pan o una crèpe. Tras 15 años llevando el timón de una empresa de repostería, este matrimonio de científicos se lanzó a comercializar algo que no existía en el mercado. "Lo vimos claro desde el principio", explica Alicia Casas a elEconomista, en referencia a que habían detectado una tendencia de rechazo del consumidor hacia la grasa de palma en los últimos años. "La gente ya no quería consumir aceite de palma, quería tener más opciones. Este era el momento", continúa.

Con la sustitución del aceite de palma por el de girasol, Pepa-crem puede presumir de aportar un 50% menos de grasas saturadas

La clave de Pepa-Crem y lo que la diferencia de otros untos de chocolate es, precisamente, la ausencia de esa grasa en su fórmula, que sustituyeron por el mucho más saludable aceite de girasol. Con él, lograron una textura mucho más fluida que, lejos de alejar a Pepa-Crem del gusto del consumidor, se ha convertido en su segunda gran ventaja. A diferencia de lo que sucede con otros productos similares, esta crema puede conservarse en la nevera sin endurecerse, el santo grial en el mercado de los chocolates untables. "Resulta prácticamente igual de líquida a temperatura ambiente que en frío", confirma Carlos Lapetra, responsable de Desarrollo e Innovación de la compañía e inventor de los procesos que han llevado a Pepa-Crem a ser lo que es.

Aceite de palma vs. azúcar

Ambos insisten en que han creado un alimento saludable en un sector en el que los fabricantes han mantenido durante años una dependencia total con respecto al aceite de palma para dotar de la textura adecuada a los untos. "Nosotros hemos sido honestos y pioneros", reivindica la farmacéutica, que hace suya la preocupación social por la salud propia y la de los niños. Con la sustitución del aceite de palma por el de girasol, Pepa-crem puede presumir de aportar un 50% menos de grasas saturadas frente a sus competidores.

"Hay que comer de todo, y a los niños hay que educarles en que tienen que tomar de todo, fruta, verduras, hidratos de carbono... Se puede tomar una tostada para merendar pero no podemos perder el norte y hay que equilibrar"

El caballo de batalla de la palma está ganado por estos sevillanos. Pero... ¿y qué hay del azúcar? Para ser exactos, su producto contiene 60 gramos de azúcar por cada 100, cuatro gramos más que sus principales rivales, Nocilla y Nutella. "Las fórmulas de estas cremas son las que son, y todas llevan azúcar, pero una ración de 15 gramos de Pepa-crem aporta un 14% de la cantidad diaria de azúcares recomendada por la Organización Mundial de la Salud; podemos consumirla sin remordimientos", justifica la media naranja de este proyecto empresarial.

Para entendernos, 15 gramos de su crema de cacao equivale a lo que podríamos extender en una rebanada de pan. Y a pesar de defender a capa y espada lo saludable de su producto frente a otros similares, Alicia admite que el consumo debe enmarcarse dentro de una dieta equilibrada y razonable, y de prácticas que fomenten la buena salud de las personas como el ejercicio físico. La madre desborda a la empresaria cuando le preguntamos si se la daría de merienda a sus hijos todos los días. Titubea para luego contestar con firmeza: "Hay que comer de todo, y a los niños hay que educarles en que tienen que tomar de todo, fruta, verduras, hidratos de carbono... Se puede tomar una tostada para merendar pero no podemos perder el norte y hay que equilibrar".

Asalto europeo via Amazon

Su expansión se está produciendo via Amazon y el resultado ha superado todas las expectativas -"las expectativas eran ninguna", corrige Alicia-, especialmente cuando los pedidos de los particulares les han situado como primeros en ventas en la web española de la plataforma. Ya han dispensado 5.000 tarros -los ofrecen en lotes de cuatro- por toda España y los supermercados Aldi de Andalucía, Extremadura y Levante los han colocado en sus lineales desde el pasado lunes.

"En nuestro punto de mira está Nutella", admite el ingeniero, para matizar, un milisegundo después, que ni siquiera sueñan con superarla

Carlos Lapetra no oculta que su objetivo es mucho más ambicioso y busca superar las fronteras del país, en una internacionalización que continuará por cauce online y que arrancará en Reino Unido y Alemania a partir del mes de septiembre. De hecho, estos días ya prueban un envase especial a prueba de golpes para el envío de los tarros en su asalto europeo. El plan es sencillo: si el éxito les acompaña en estos países, las cadenas de supermercados acudirán como moscas para sumar su crema a sus estantes, con el germano Aldi como principal aliado.

"En nuestro punto de mira está Nutella", admite el ingeniero, para matizar, un milisegundo después, que ni siquiera sueñan con superarla, sólo con "llegar a un 5 o un 10% de su cuota de mercado". Nocilla, por lo que a ellos respecta, ya puede quedarse atrás.

¿Tiembla la competencia?

¿Pueden realmente temblar firmas tan asentadas como aquellas ante la pequeña y reciente explosión de una empresa de 35 empleados? El hecho de que Nocilla se apresurarse a comercializar un nueva versión de su tradicional chocolate untable libre de aceite de palma poco después del estallido en redes de Pepa-Crem no parece una casualidad, si bien hay que admitir que un producto nuevo no se desarrolla en días. "Nadie lo tenía claro, para eliminar el aceite de palma tenían que cambiar la receta y eso es lo más arriesgado. Tenían el producto desarrollado pero lo han dejado para el último momento, cuando ya lo habíamos lanzado nosotros", analiza Carlos. Eso sí, tira de diplomacia y reconoce que "todo avance en la fabricación de alimentos más saludables es bueno".

Como historia, la cosa les quedaría redonda si detrás del nombre de la marca hubiera una abuela bailaora a la que homenajear o una mascota con adicción al chocolate. Pero no. "Es gracioso, fácil de pronunciar en todos los idiomas, les gusta a los niños y no tiene otros significados", explica Carlos, titular de la idea. Alicia admite que hubiera apostado por algo más sofisticado, pero se dejó ganar en esta batalla y aceptar una Pepa-Crem que viaja sin complejos a velocidad de crucero.