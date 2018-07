¿Cómo deben ser las reuniones de trabajo perfectas? Cuatro cosas que no deben faltar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una nueva guía, bajo el título 'La planificación de reuniones saludables y sostenibles', que tiene como objetivo promover entornos de trabajo más saludables a través de cuatro elementos principales: una dieta saludable, actividad física, un ambiente libre de tabaco y prácticas sostenibles.

"De alguna manera consideramos que las reuniones son una excepción al estilo de vida general saludable que tratamos de promover, debido, principalmente, a que la forma en que están organizadas a menudo no da mucha opción. Lograr que las reuniones sean más saludables no tiene por qué ser complicado ni caro", señala el doctor João Breda, jefe de la Oficina Europea de la OMS para la Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles y gerente del Programa de Nutrición, Actividad Física y Obesidad.

'La planificación de reuniones saludables y sostenibles', inicialmente desarrollada para los propios empleados de la OMS y financiada con una contribución voluntaria del Gobierno ruso, aplica los principios establecidos de promoción de la salud de la Organización Mundial de la Salud a las reuniones y eventos.

Salud y sostenibilidad

Tal y como se recoge en el documento, las reuniones a menudo implican pasar mucho tiempo sentados con una actividad física mínima, acceso limitado al aire fresco y consumo de alimentos con alto contenido de azúcares y grasas, como galletas y otros bocadillos durante las pausas para el café. Además, los artículos desechables, como folletos y cubiertos de plástico, pueden provocar un impacto ambiental innecesario.

La guía aborda cuatro elementos principales de un estilo de vida saludable y respetuoso con el medio ambiente: una dieta saludable, actividad física, un ambiente libre de tabaco y prácticas sostenibles. Da sugerencias concretas sobre cómo aplicarlas al planificar una reunión para crear una cultura de salud, bienestar y sostenibilidad.

"A veces es una sorpresa para los participantes que se les pida que se ejerciten en medio de una reunión técnica bastante formal, pero hemos recibido muchos comentarios positivos sobre este tipo de descansos, que realmente ayudan a relajarse, sentirse mejor e, incluso, a reorientar el tono de la reunión", explica Tina Kiaer, oficial de Comunicaciones de OMS Europa.

La guía incluye "ideas simples pero fácilmente aplicables", como, en primer lugar, que las reuniones sean 'lugares libres de tabaco'. En el plano nutricional, apuntan a las frutas y vegetales frescos como la base de cualquier refrigerio provisto, o reducir el tamaño de las porciones para desalentar los excesos y disminuir el desperdicio de alimentos, con medidas, por ejemplo, como cortar los sándwiches.

Igualmente, aconseja evitar el alcohol y elegir alimentos integrales como pan de trigo, pasta y arroz, así como evitar las bebidas endulzadas con azúcar, como refrescos y zumos en favor del agua. En cualquier caso, ofrecer las frutas frescas cortadas, con verduras o hierbas aromáticas para obtener un sabor adicional.

Otro punto importante es elegir productos con menor contenido de sal y azúcar, y pedir a los proveedores que reduzcan la cantidad de sodio en el menú. Para sustiturla, proponen usar especias, vinagre o limón. En el caso de los postres, piden que también sean sustituidos por fruta cortada.

Asimismo, recomiendan la incorporación de actividad física en la planificación de la reunión, o fijar un tiempo suficiente durante los descansos para que los asistentes puedan practicar algo de deporte y, así, se relajen.

En última instancia, instan a realizar una planificación "cuidadosa y considerada" con la sostenibilidad medioambiental, teniendo en cuenta la ubicación del evento, la disponibilidad de medios de transporte públicos para disminuir "sustancialmente" las emisiones de gases tóxicos. Otros consejos son intentar evitar, en la medida de lo posible, la generación de desechos y reducir el consumo de recursos naturales.

En este punto, reclaman a los organizadores de las reuniones que todo el contenido de la reunión sea accesible vía dispositivo electrónico para no tener que usar papel o, en el caso de que no sea eficaz, utilizar papel reciclado. En relación al catering, aportan la idea de que los cubiertos sean reciclabes y no usar bolsas de plástico para el material que se otorgue a los participantes.