FINALCAD abre su primera oficina en España para apoyar a los líderes del sector de la construcción en la aceleración de su transformación digital

FINALCAD, compañía líder en la transformación digital de los sectores de la construcción, infraestructuras y energía, ha anunciado la apertura de su primera oficina en España, concretamente en Madrid, para apoyar a los ejecutivos españoles del sector en la aceleración de su transformación digital.

Fundada en 2011 y con oficinas centrales en París, FINALCAD se ha expandido en todo el mundo gracias a una fuerte demanda de servicios de transformación digital en la industria de la construcción, digitalizando miles de proyectos para contratistas en Europa, Asia y Latinoamérica.

Un 93% de los directivos del sector a nivel global opinan que la tecnología y la innovación modificarán significativamente sus negocios1. Con siete contratistas españoles incluidos en el ranking Top 100 Global Contractors 2017 de ENR, que cuentan con un sólido conocimiento en el ámbito de las infraestructuras, la energía y los servicios, así como una clara orientación internacional, la industria de la construcción española ha demostrado una alta capacidad de resiliencia y está lista para convertirse en pionera de esta esperada transformación digital.

En 2016, FINALCAD comenzó a trabajar en proyectos piloto liderados por constructoras españolas en Latinoamérica, a través de su colaboración con Digital Bricks, un distribuidor de software dedicado a la transformación digital de la construcción en Latinoamérica.

Hoy, FINALCAD abre una oficina en Madrid con el objetivo de reforzar el apoyo a sus clientes españoles en la aceleración de su transformación digital, ayudándoles a incrementar sus márgenes, aumentar su cuota de mercado, aprovechar la transparencia derivada del uso de FINALCAD como colaborador de confianza, e impulsar su desarrollo en el exterior.

Además, el nuevo centro de datos para Europa que la compañía ha inaugurado en Frankfurt acercará los datos a los clientes españoles, al tiempo que mantiene los mejores estándares de seguridad y aumenta el rendimiento.

"Estamos encantados de anunciar de forma oficial la apertura de nuestra oficina de Madrid, tras quedar impresionados por el nivel de madurez digital y disposición de los contratistas españoles para aprovechar la ventaja competitiva que trae consigo la transformación digital. España se encuentra, sin duda, entre los principales países de Europa en lo que se refiere al liderazgo de esta transformación que se avecina", ha afirmado Joffroy Louchart, director general y co-fundador de FINALCAD.

En 2017 y 2018, FINALCAD ha participado como ponente invitado en un panel sobre la transformación digital de la industria de la construcción en el congreso internacional sobre Building Information Modelling, BIM Summit, celebrado en Barcelona.

La entrada oficial en el país, que se produce tras discusiones con líderes de un sector cuya facturación alcanzó en 2017 los 4.300 millones de euros2, viene a confirmar el liderazgo en transformación digital de FINALCAD, así como su alcance global, y es una señal más del momento que vive la Construcción Digital en todo el mundo.

Sobre FINALCAD

FINALCAD es el líder global en transformación digital para los sectores de la construcción, infraestructuras y energía. Su combinación única de software, gestión del cambio y datos ayuda a los actores del sector de la construcción a cambiar el modo en que construyen. Desde 2011, FINALCAD ha ayudado a salir Adelante a 20.000 proyectos en 35 países, y ha atraído más de 22 millones de dólares en rondas de financiación de inversores como Serena Capital, Aster Capital y CapHorn Invest. Para más información, visite www.finalcad.com.

1 Informe Make it, or break it – Global Construction Survey 2017 de KPMG

2 Fuente: SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras

