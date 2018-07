Acacio Rodríguez: "Voy a ir a la ampliación y voy a comprar acciones de Duro Felguera"

Acacio Rodríguez tomó las riendas presidenciales de Duro Felguera el pasado mes de noviembre ante la exigencia de la banca a que saliera el anterior presidente, Ángel Antonio del Valle. En este tiempo, ha ido sumando hitos en el tortuoso camino que ha vivido -y sigue viviendo- la ingeniería asturiana.

El final se vislumbra a apenas tres semanas, cuando se despejará si la compañía ha sido capaz de completar una ampliación de capital a vida o muerte por 125 millones de euros. Por el momento Metco, ACEC y TSK se han mostrado interesadas en hacerse con el 25% del capital social de la empresa. Rodríguez confía en el futuro de esta histórica empresa -la primera cotizada de la bolsa española- y llama a los actuales accionistas y a potenciales inversores a respaldar la operación. Por el momento, sus acciones anticipan fuertes subidas.

¿Cuál es la expectativa de Duro Felguera con la ampliación de capital?

Moderado optimismo. Con tanta petición en el consejo de ir a concurso de acreedores los independientes hemos mantenido el tipo para que mientras hubiera una posibilidad, había que intentarlo. Todos los pasos han ido ocurriendo, más bien tarde, pero han ido ocurriendo. La homologación es un momento supremo porque ya genera una cierta credibilidad internacional. Y si hubiéramos tenido un poco más de tiempo no tengo ninguna duda de que Duro Felguera es colocable.

¿Cómo quedará el accionariado?

Es la gran cuestión. Fidentiis cree que la empresa da mejor imagen al mercado si no hay un predominio de nadie de forma muy clara.Pensamos que ACEC y Metco sí irán. Estos TSK y otros industriales pueden sumar un 25%. Y luego habrá institucionales y family offices, además de los minoritarios, toda esa parte histórica de Madrid y de Asturias. Hay más de 10.000 accionistas pequeños. Duro Felguera ha sido una empresa pretendida continuamente. Años atrás vinieron de Portugal, de Corea, de China...

Los minoritarios abarcan el 42% del capital y jugarán un papel fundamental. ¿Qué les diría?

Primero la dirección tiene que pedir disculpas. Y también que vamos a intentar sacar esto para adelante. Soy un pelín más optimista que hace unas semanas. Aquí ha habido unos acreedores que han hecho un esfuerzo importante; la empresa ha conseguido que no se nos hayan caído los proyectos internacionales; hemos notado el apoyo de Siemens y General Electric y, además, el ciclo económico para las ingenierías indica que se contrata más y que los márgenes están subiendo lentamente.

La mayoría de los minoristas tienen también el factor emocional y remunerativo, porque Duro Felguera siempre pagaba dividendos. No habrá en la primera parte -tras la ampliación- dividendos porque hay una deuda que estabilizar, pero puede haber sorpresas en la valoración de la acción porque sale en unas condiciones muy buenas. No puedo decir compra, pero sí que yo voy a comprar. Puede no salir, puede sobresuscribirse o puede salir. Yo creo que lo más probable es que salga o cercano a que salga. Y lo más probable es que esa acción tire para arriba porque sale muy baja.

¿Cuánto va a comprar?

Una cantidad significativa. La idea es suscribir y ampliarlas. Voy a comprar más y bastantes más -cuenta con más de 30.000 títulos-. Aunque no es bueno que los presidentes tengan mucha participación porque de cara al minoritario se convierte en el concilio de los que mandan. Hay otros que dicen que no debe tener nada, pero no estoy de acuerdo porque entonces no está sintiendo lo que siente la mayoría.

Habla del recorrido de la acción. ¿Cuánto vale Duro Felguera?

En 2020, con un ebitda de 61 millones puede valer casi 500 millones. Si te crees los cinco céntimos (de cotización actual), el valor es de 240 millones. Si vas al valor de los derechos se acerca más a 170 millones. Así podrías duplicar o triplicar en tres años. El momento del ciclo es más optimista que el año pasado y queda mucho recorrido.

¿Qué ocurre si no se alcanzan los 125 millones de la ampliación?

Si son 124 millones no pasa nada. Si son 115 millones creemos que tampoco. Esto se endurece al llegar a 80 millones, pero siempre puedes hacer ingeniería financiera. La empresa tiene activos, otras participaciones, puede ceder proyectos... Tenemos muy poco ensayado el tema de ir a concurso.

¿Qué futuro le espera a Duro Felguera si la ampliación triunfa?

Tiene que volver a reescribir su futuro como lo estábamos haciendo. Duro Felguera tuvo un ROE (rentabilidad financiera) durante 12 años del 30%. Estos últimos años se ha ido de las manos por la mezcla de circunstancias, unas de ciclo económica y otras de errores propios aceptando riesgos en proyectos. No se puede volver a repetir. Esperamos que la empresa salga con una lección bien aprendida.

Y con menos costes de estructura

Eso de ir a proyectos con rapidez como hacíamos ya nada. Iremos a más proyectos, en más sectores de vanguardia, corriendo menos riesgos, con menos avales a primer requerimiento. Si resulta una empresa un poco más grande o más pequeña me trae sin cuidado. Lo fundamental es la rentablidad en el negocio. Damos más importancia al equilibrio entre negocios que al volumen de la cartera. No queremos ser una empresa monopatín, ni que dependa del petróleo al 100 por cien, ni de ciclos combinados, ni de nada. Prevemos duplicar el número de proyectos aunque serán más pequeños. Y tratando de explotar aún más la facilidad de relación que tenemos fuera. Hemos firmado tres alianzas en los últimos meses y vamos a sacar más. Si hubiera habido un mes y pico más aquí habría más actores.