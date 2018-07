Los tripulantes de cabina de Ryanair paralizarán Europa el 25 y 26 de julio

Ryanair va a protagonizar la primera huelga paneuropea de la historia. Los tripulantes de cabina (TCP o azafatas) de la compañía de bajo coste han cumplido con su amenaza y hoy han anunciado que pararán los días 25 y 26 de julio en España, Portugal, Bélgica e Italia. Aunque de momento las huelgas sólo se celebrarán en estos cuatro países, que incluyen a tres de los principales mercados de la low cost irlandesa, fuentes sindicales apuntan a que es "factible" que "Holanda y Alemania anuncien paros en unas semanas".

Las distintas leyes y procesos burocráticos han hecho imposible que los seis países se coordinen para ir a la huelga en las mismas fechas puesto que, por ejemplo, en Alemania no se puede amenazar con una acción sindical hasta que no se rompan oficialmente las negociaciones. Esta situación también lleva a que en Italia los empleados de las bases paren sólo el 25 de julio.

Así, aproximadamente 220 aviones y 5.000 tripulantes (1.800 solo en España donde tiene 13 bases) están llamados a secundar la huelga de 24 horas a finales de julio en protesta por las condiciones laborales y la falta de reconocimiento del derecho sindical pese al compromiso asumido por el consejero delegado, Michael O'Leary, en diciembre de 2017 ante la amenaza de los pilotos de realizar paros generales y coordinados en todo el Continente.

Los TCP llevan seis meses negociando para que Ryanair reconozca a los sindicatos y acepte mejoras laborales

Fuentes sindicales estiman que el seguimiento de la huelga será masivo visto el precedente de Portugal. Durante el conflicto, Ryanair mandó personal de otras bases de Europa para que realizaran los turnos y minimizar la cancelación y los retrasos de vuelos, algo que no podrá hacer con tanta facilidad en esta ocasión y que, además, es ilegal en España.

Los representantes de los tripulantes de cabina denuncian que llevan seis meses negociando sin éxito con Ryanair para que reconozca a los sindicatos como interlocutores válidos y acepte mejoras de las condiciones laborales. Aunque las conversaciones han avanzado, éstas han encallado en cuatro puntos: el reconocimiento de días sindicales, el uso de asesores ajenos a la compañía en la mesa de negociación y la inclusión en los acuerdos a los TCP contratados a través de las empresas de reclutamiento y la renuncia a aplicar la legislación laboral irlandesa a todos sus trabajadores, independientemente de donde vivan o estén contratados.

La ley irlandesa es perjudicial: las bajas por paternidad no están remuneradas y las de maternidad son más cortas

La ley irlandesa es más perjudicial ya que, por ejemplo, las bajas por paternidad no están remuneradas y las de maternidad son más cortas, el derecho a huelga está muy limitado al estar sujeto a ciertas condiciones y poder ser anulado por un juez. A su vez, denuncian que no tienen derecho a cobrar las bajas por salud y las cotizaciones sociales son más bajas. "Solo queremos que respeten los estatutos de los trabajadores de cada país", aseguran desde el sindicato, que ya ha demandado a Ryanair por fraude en los contratos.

Así, tras la reunión intersindical celebrada en Dublín y Bruselas, los sindicatos CNE/LBC (Bélgica), Sitcpla (España), SNPVAC (Portugal), Uiltrasporti (Italia) y USO (España) han presentado una serie de reclamaciones que esperan que la empresa de bajo coste asuma inmediatamente para desconvocar los paros.

En concreto, exigen que Ryanair aplique la legislación nacional imperativa a los contratos de empleo y todos procedimientos internos de recursos humanos en todos los países europeos; iniciar negociaciones con los representantes nombrados por las sindicatos, sin imponer ninguna restricción y que aplique los mismos términos y condiciones a toda la tripulación de cabina de Ryanair, incluidos Workforce, Crewlink y cualquier otra compañía futura de terceros.

En este punto, desde USO denuncian "las penosas condiciones laborales" que actualmente soportan los empleados de la aerolínea de bajos coste. "Un 75% de la plantilla está contratada a través de empresas de trabajo temporal, sujeta a la legislación irlandesa, sin salario base y cobrando únicamente por las horas de vuelo, lo que provoca una tremenda inseguridad e inestabilidad laboral", explican.

"Un 75% de la plantilla está contratada a través de empresas de trabajo temporal sin salario base y cobrando por las horas de vuelo"

En este punto, fuentes de la compañía aérea aseguraron que las reclamaciones de los TCP "no tienen sentido" y que defendió que cobran hasta "40.000 euros anuales" y que trabajan con un turno fijo de cinco días trabajados y tres seguidos de vacaciones, "cumpliendo todas las normativas". Un punto con el que no coinciden los sindicatos que aseguran que salario bruto más recurrente no supera los 18.000 euros al año.

En los próximos días, los sindicatos españoles USO y Sitcpla acudirán a una conciliación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para tratar de evitar la huelga que afectará a unos 115.000 pasajeros y pasará una millonaria.