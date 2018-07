PP y PSOE negocian la renovación de RTVE tras el plante independentista

El Gobierno de Pedro Sánchez ha fracasado en su intento de reeditar el pacto de la moción de censura para tomar el control de RTVE por decreto. La lista de candidatos elaborada por el PSOE, Podemos y PNV para renovar el consejo de la radiotelevisión apenas ha conseguido el apoyo de 150 diputados en la primera votación tras el plante de los partidos independentistas y Compromis, que han rechazado formar parte del proceso.

Este panorama, que hace imposible aprobar los nombramientos en segunda votación, cuando se exige una mayoría absoluta y el respaldo de cuatro grupo parlamentarios, ha obligado al PSOE a retomar las negociaciones para desbloquear la renovación del consejo y el nombramiento de Tomás Fernando Flores, director de Radio 3, como nuevo presidente. No en vano, durante su discurso, el diputado popular Ramón Moreno Bustos aseguró que el PP "va a participar en el proceso y tratar de tener consejeros en RTVE por responsabilidad institucional".

Así, fuentes cercanas al la Cámara Alta han asegurado que "las conversaciones están teniendo lugar" aunque no hay mucha confianza en que se llegue "a buen puerto". Por su parte, otras fuentes apuntan a que ya se habría llegado a un principio de acuerdo para que el PP apoye parte de la lista del PSOE a cambio de tener dos o tres consejeros que serían Eladio Jareño, actual director de TVE, y Jenaro Castro, director de Informe Semanal. Y es que, pese a tener mayoría absoluta en el Senado, el PP necesita el respaldo de otros tres grupos parlamentarios para sacar adelante alguno de sus candidatos (ver imagen).

Por su parte, fuentes del PSOE aseguran que "se está negociando con el PP y con todos los partidos". En este punto, el partido de Sánchez lo tiene difícil para conseguir el respaldo de otra formación que no sea la popular. Sus socios minoritarios de la moción de censura le han dado la espalda por no haber contado con ellos para la elaboración de la lista, que ha dejado en su mayoría en manos de Podemos y del PNV, o por no haber sido sensible a sus reclamaciones.

Éste es el caso de ERC. El partido independentista catalán exigió a Pedro Sánchez "una negociación sin límites ni renuncias para nadie" sobre la independencia de Cataluña para darle su apoyo. "Queremos que Sánchez se siente en la mesa sin el no al referendum en la boca. Se tiene que poder hablar de todo", explican fuentes del ERC, que criticaron que se rechazara la moción que defendía esa postura.

Por su parte, PdeCat criticó haberse quedado fuera de las negociaciones y Compromis también se sitió ninguneado. Mientras que Ciudadanos rechazó participar en el proceso de renovación ya que el decreto busca cargarse "la ley del concurso público" y quitar a unos para poner a los otros y "manipular". De no llegarse a un acuerdo con el PP o con los minoritarios (necesita 25 votos), la votación del miércoles fracasaría y el Gobierno tendría que proponer un Administrador que sería elegido de la misma forma, con mayoría absoluta y el respaldo de cuatro grupos, por lo que corre el riesgo de no salir adelante. En esta línea, el decreto todavía no se ha convalidado en el Congreso ante la falta evidente de apoyos.