Seis claves para no gastar de más durante las rebajas

Junio llega a su fin y con julio en el horizonte llegan las vacaciones, los viajes, la temporada de piscina... y las rebajas. El comienzo del verano es una de las temporadas del año en la que los españoles desembolsan más dinero.

Los españoles gastarán una media de 149 euros en la compra de artículos rebajados, un 11% menos que en las rebajas de enero. Aún así, supone un desembolso importante de dinero. Según el banco digital Self Bank, la clave para disfrutar de las rebajas sin sobresaltos es la organización y la planificación de las compras.

1. Hacer una lista. Es imprescindible realizar una lista con aquellos artículos que realmente se quieren adquirir. Esto ayuda a comprar en base a unas necesidades reales y evitar las compras compulsivas que conducen a llevar a casa aquello no tenías planeado comprar.

2. Crear un presupuesto. Desde Self Bank recomiendan no solamente tener una cuantía predeterminada para gastar en este periodo de tiempo, sino que también es importante asignar un gasto estimada para la compra de cada uno de los artículos que estén incluidos en la lista. De esta forma se descartan las prendas o productos que no estén dentro del presupuesto inicial.

3. Olvidarse de las tarjetas de crédito. "Cuando pagamos en efectivo somos más conscientes del gasto que estamos haciendo que cuando efectuamos la operación con tarjeta", explica Victoria Torre, responsable de Desarrollo de Contenidos, Productos y Servicios de Self Bank. Además, las tarjetas de crédito facilitan las compras impulsivas y producen grandes sustos en la cuenta corriente, por lo que es mejor dejarlas en casa.

4. Utiliza comparadores de precios. Una vez que se tiene elaborado el listado de artículos, se puede comparar el precio dentro del mismo establecimiento o con otras tiendas, para ello internet es un gran aliado, ya que existen comparadores que facilitan la búsqueda de precios.

5. Busca la mejor oferta. En la red existen multitud de páginas web que realizan un seguimiento de las diferentes ofertas disponibles entre las marcas más populares. Además, si somos pacientes podemos esperar a comprar en las segundas rebajas que ofrecen un porcentaje de descuento mayor.

6. Usa el sentido común. Si ves un artículo que te gusta en rebajas, antes de llevártelo párate y piensa en si lo comprarías en su precio original y no te dejes seducir por el precio. De hecho, si al hacer la lista dudas sobre algún artículo es porque realmente no es necesario.