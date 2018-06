NTT Communications y VMware amplían su alianza global en la nube

NTT Communications Corporation (NTT Com), el negocio de soluciones TIC y comunicaciones internacionales del NTT Group (TOKYO:9432), y VMware, Inc. (NYSE:VMW), ha anunciado hoy una ampliación de la alianza de empresas en la nube desde hace una década, mediante la cual NTT Com ofrecerá ahora el servicio Enterprise Cloud (ECL) impulsado por VMware Cloud Foundation a nivel mundial. Este nuevo servicio ofrecerá entornos de nube híbridos avanzados basados en el centro de datos definidos por software de VMware, y permitirá habilitar una ruta sin problema a la nube híbrida gracias a la integración de VMware Hybrid Cloud Extension. Como parte de este anuncio, NTT Com también se convertirá en un socio VMware Cloud Verified y mostrará el logotipo VMware Cloud Verified como prueba de que sus servicios son compatibles con la infraestructura VMware Cloud.

Al combinar el servicio ECL de VMware Cloud Foundation con el servicio MPLS global de NTT Com, Arcstar Universal One (UNO) y los centros de datos de Nexcenter, el nuevo servicio permitirá a las empresas transitar de forma segura y sencilla a la nube, o proporcionar una infraestructura de nube híbrida uniforme a través de los centros de datos locales y en la nube.

Transición segura y fácil de las instalaciones a la nube

El servicio ECL de VMware Cloud Foundation permitirá a los clientes trasladar sus cargas de trabajo VMware locales a ECL sin cambiar las políticas de seguridad existentes ni ajustando nuevos diseños. VMware Hybrid Cloud Extension, que se ofrece como parte de este servicio, permitirá una migración masiva rápida y programada de aplicaciones sin necesidad de replicar, volver a probar o cambiar las herramientas. Como consecuencia, las cargas de trabajo y los riesgos de cambiar a la nube pueden reducirse considerablemente.

Nube híbrida que funciona de forma segura y sin problemas en las instalaciones

El servicio ECL de VMware Cloud Foundation permitirá la gestión integrada de los entornos locales y en la nube para un funcionamiento eficiente del sistema y una mejor gestión de TI. Además, al conectar los centros de datos locales y en la nube en UNO, los clientes podrán construir nubes híbridas para satisfacer los requisitos de seguridad de sus sistemas principales.

"En medio de la transformación digital, las empresas están acelerando el cambio de sus propias instalaciones a la nube", afirmó Masaaki Moribayashi, vicepresidente ejecutivo senior de NTT Com. "Este servicio es la solución, además de nuestra alianza, que ayudará a las empresas en la transición de sus aplicaciones a la nube. Confío en la comodidad que los clientes puedan sentir utilizando nuestros servicios más seguros y de alta calidad respaldados por nuestras capacidades combinadas. Este anuncio se basa en más de una década de colaboración en la nube entre NTT Com y VMware, a medida que continuamos creando y compartiendo valor añadido para nuestros clientes comunes"

"Los proveedores de servicios en nube desempeñan un papel fundamental en la transformación digital de las empresas al permitir un alcance global altamente seguro, complementado por una capacidad de entrega local especializada", explicó Ajay Patel, vicepresidente senior de la Unidad de Negocio de Software de Proveedores en la Nube de VMware. "La colaboración de VMware con NTT Communications refleja nuestro compromiso compartido y nuestra visión de permitir a los clientes adoptar la nube de forma transparente y segura, a la vez que se maximizan las inversiones en software, herramientas y talento existentes. Estamos encantados de que NTT Com ofrezca una solución de nube híbrida compatible con VMware Cloud Verified".

"Las empresas se encuentran en medio de un movimiento de la transformación digital, por lo que la migración de aplicaciones y cargas de trabajo a la nube se ha vuelto crítica. Las empresas necesitan cada vez más entornos de TI híbridos con capacidades locales y en la nube altamente sincronizadas. En este sentido, las plataformas en la nube deben garantizar un alto nivel de seguridad e integridad operativa a la par de las plataformas locales", aseguró Courtney Munroe, vicepresidente del Grupo IDC. "NTT Com reconoce que las empresas requieren un nivel constante de seguridad y agilidad para la TI híbrida a través de todo el espectro de centros de datos e instalaciones locales y en la nube. Los servicios de NTT Communications Entreprise Cloud, impulsado por VMware Cloud Foundation, y Hybrid Cloud Extension son excelentes soluciones para los requisitos de TI de las empresas híbridas, y NTT Com se encuentra en una posición única para facilitar esta solución a través de su red MPLS global, su plataforma en la nube y sus amplios centros de datos".

La denominación VMware Cloud Verified ofrece a los clientes la confianza de que estos proveedores están adoptando las tecnologías VMware más completas y avanzadas de sus proveedores de servicios en la nube, lo que garantiza el mayor grado de interoperabilidad a través de las nubes y la mayor ventaja para su negocio. Los socios VMware Cloud Verified como NTT Com impulsan el crecimiento del negocio fomentando la innovación, mejorando la eficiencia y reduciendo los costes para los clientes a medida que transforman las carteras de aplicaciones para un mundo multi-nube y multidispositivo.

Se espera que los servicios estén disponibles en EE. UU., Reino Unido y Alemania dentro del ejercicio fiscal de NTT Com que finaliza en marzo de 2019, después de estar previsiblemente disponible en Japón en verano de 2018.

