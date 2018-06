Moreno Carretero renuncia al 1,79% de Sacyr

José Moreno Carretero se repliega en el capital de Sacyr. El empresario, que fue expulsado del consejo de administración de Sacyr por "conducta desleal" en la junta de accionistas del 7 de junio, ha acordado con Citibank cerrar anticipadamente el derivado (opción put) por 10,5 millones de acciones, el 1,934 por ciento de la constructora, que vencía el 28 de septiembre.

En virtud de esta operación, el vehículo a través del que está presente en el accionariado, Beta Asociados, ha adquirido 778.691 títulos de Sacyr, equivalentes al 0,143 por ciento del capital. De este modo, no ha ejercido la compra por el 1,79 por ciento restante. Al vencimiento, Citibank decidiría si ejecuta la opción de venta a Moreno Carretero de ese 1,934 por ciento de Sacyr, a un precio de entre 2,04 y 2,27 euros, de acuerdo con los términos del contrato firmado. Sin embargo, no han esperado hasta esa fecha y Moreno Carretero solo ha podido comprar el 0,143 por ciento. Se desconocen los motivos y el precio. Desde Beta Asociados no respondieron a este diario.

Tras este movimiento, Moreno Carretero eleva su participación directa del 4,566 por ciento al 4,709 por ciento de Sacyr, pero reduce la indirecta al 14,38 por ciento, frente al 16,171 por ciento anterior. Esta última incluye dos collar (derivados) por el 9,671 por ciento. El empresario, que ha llevado a Sacyr a los tribunales, aseguró en la junta que elevaría su participación en los próximos meses. En noviembre comienzan a vencer los collar.