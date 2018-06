Trump advierte de que Harley-Davidson no podrá volver a vender en EEUU sin pagar un "gran impuesto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Harley-Davidson ha utilizado como "excusa" el aumento de las tarifas arancelarias impuestas por la Unión Europea (UE) para trasladar parte de su producción fuera del país estadounidense, subrayando que el fabricante de motocicletas no podrá volver a vender en Estados Unidos (EEUU) sin pagar un "gran impuesto".

Harley-Davidson anunció ayer el traslado de su producción desde Estados Unidos a sus distintas plantas fuera del país norteamericano debido a los aranceles impuesto por Europa en reacción a las tasas establecidas por parte del Gobierno norteamericano al aluminio y al acero exportado desde Europa.

Trump no ha tardado en reaccionar en su cuenta de Twitter mostrando su sorpresa por el hecho de que el fabricante de motocicletas haya sido la primera de todas las compañías en "agitar la bandera blanca".

"Luché mucho por ellos y, en última instancia, no pagarán los aranceles a la UE, lo que nos ha perjudicado mucho en el comercio, hasta 151.000 millones de dólares (129.404 millones de euros al cambio actual). Los impuestos son solo una excusa de Harley ¡Sean pacientes!", subrayó.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA

Horas más tarde, el mandatario volvió a escribir otro tuit en la red social indicando que una Harley-Davidson "nunca" debería ser fabricada en otro país que no sea Estados Unidos.

"Sus empleados y clientes ya están muy molestos con ellos. Miren, si hacen el traslado será el comienzo del fin. ¡Se rindieron, renunciaron! ¡El Aura se irá y serán gravados como nunca antes!", añadió.

A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end - they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before!