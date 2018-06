Cuatro looks para vestir bien estas vacaciones

No cabe duda de que, en la época estival, las obligaciones laborales se suelen quedar a un lado para dar la bienvenida a las largas jornadas de ocio y placer. Buen momento, por tanto, para que los hombres adopten un outfit más relajado, dejando a un lado las habituales corbatas o americanas, enemigas de las altas temperaturas. Sin embargo, la relajación no es sinónimo del descuido y, por eso, la moda masculina veraniega se pone las pilas para ofrecer un sinfín de propuestas que no sólo se adapten a los variados planes que el verano ofrece, sino que permitan a los hombres continuar vistiendo de un modo elegante.

De la mano de El Corte Inglés, te ayudamos ideando cuatro looks que harán las delicias de cualquier hombre para vestir bien estas vacaciones.

Look 1: La bermuda como básico

En el terreno de los pantalones cortos, una de las prendas más demandadas en estos meses, es importante tener en cuenta una serie de consideraciones sobre su longitud y diseño. Las bermudas (unos centímetros por encima de la rodilla) son las grandes aliadas y, a la hora de escoger el color o estampado, no está de más tener en cuenta que los colores oscuros sientan mejor a los hombres con los cuádriceps más anchos, mientras que los estampados pueden ser una opción ideal para ofrecer volumen a las piernas más finas.

Las bermudas tipo chino son ideales para combinarlas con un polo de un color alegre. También con un buen cinturón, ya sea de piel o tela, así como con unos mocasines o unas sandalias de tira gruesa.

1. Polo piqué de hombre North Sails amarillo de manga corta 2. Pantalón corto de hombre Lloyd's liso azul 3. Sandalias de hombre Panama Jack en piel marrón 4. Cinturón de piel marrón trenzado Dustin

Las bermudas vaqueras también son una apuesta segura para entornos informales y se adaptan muy bien con las camisetas. A la hora de elegir éstas, es recomendable apostar por el algodón pima, considerado uno de los mejores del mundo, por su suavidad y ligereza. Este material también es ideal para camisas y, por supuesto, polos.

Look 2: El polo es la prenda estrella

El polo es, sin duda, una de las prendas estrella de la época veraniega, pues aporta elegancia sin caer en la seriedad, y permite jugar con una amplia paleta de colores. Son tendencia este verano los tonos pastel (rosas, azules o amarillos) así como los colores tierra (beiges, caquis o tostados). Los primeros son fáciles de combinar, por su versatilidad, encajando muy bien con pantalones de colores fríos o vaqueros. Los segundos, por su parte, encajan muy bien, por ejemplo, con un pantalón blanco, color siempre acertado para las fechas veraniegas. De hecho, los hombres más arriesgados pueden apostar en estas fechas por el total white look, al que ya se han apuntado los grandes diseñadores de la moda.

1. Polo de algodón pima de hombre Polo Ralph Lauren slim blanco de manga corta. 2. Pantalón de cinco bolsillos de hombre Lacoste slim blanco. 3. Sombrero Hombre Dustin. 4. Sandalias de hombre Avarques de piel blancas.

LOOK 3: El lino, tejido del verano

También el lino es uno de los materiales estrella del verano, que permanece año tras año, sobreviviendo a cualquier tendencia. Sus propiedades -fresco, ligero- lo convierten en un buen aliado para los meses calurosos. Además, nadie puede dudar de su elegancia. Pantalones -ya sean cortos o largos-, camisas, camisetas, polos y hasta trajes; no hay prenda que se resista al lino. Además, es un material que puede encajar perfectamente en todos los momentos del verano, durante el día en una jornada playera o en la noche en una cena en el mejor de los restaurantes. Las prendas de lino combinan muy bien entre sí, así como con todas las fibras vegetales.

1. Camisa de hombre Dustin regular lisa marrón. 2. Bermuda vaquera de hombre Gap slim azul. 3. Zapatillas deportivas de hombre Lacoste de color blanco con cordones. 4. Mochila Kanken Mini convertible en bolso impermeable.

LOOK 4: Combina calzado y accesorios

En cuanto al calzado, además de las inseparables sandalias y chanclas, el verano ofrece una gran variedad de productos para utilizar. Y es que, en verano, uno no tiene por qué prescindir del glamour de unos buenos mocasines de piel -sus colores estrella son los marrones, topo o azules en todas sus variantes-. Los náuticos, por su parte, son un clásico en estas fechas; nunca pasan de moda y son, sin duda, los abanderados de la comodidad. Tanto unos como otros combinan a la perfección con pantalones tipo chino, y son una opción perfecta para eventos más formales.

Además, desde hace ya varios años, las grandes firmas de la industria de la moda y las celebridades más mediáticas se han rendido a la reinvención de calzados tradicionales como las clásicas alpargatas -con suela de yute o esparto- o a las abarcas menorquinas, un calzado fuerte, fresco, flexible y de lo más estético. Las primeras admiten diseños de lo más originales y desenfadados y ambos calzados combinan a la perfección con pantalones, bañadores y looks informales de todo tipo.

1. Camisa de hombre Façonnable regular de rayas azul. 2. Chino de lino de hombre Emidio Tucci regular azul. 3. Sombrero panamá de hombre en color beige. 4. Alpargatas de hombre Juncal Aguirre de serraje de color marrón claro

"Cualquiera puede arreglarse y tener mucho glamour, pero lo más interesante es el modo en que la gente se viste en sus días libres", afirmó el emblemático diseñador de moda Alexander Wang. Y qué mejor que el verano para jugar con los accesorios y probarte ese sombrero o gorra que nunca te atreviste a llevar -recomendación: el sombrero Panamá dará un tono de distinción a tus looks veraniegos-. O un bolso masculino, tan de moda últimamente y que resulta muy útil para guardar todos los elementos que, en invierno, llevaríamos en los bolsillos de las chaquetas o abrigos. Mejor apostar por los bolsos marrones, azules o grises, ¡pues combinan con todo!

