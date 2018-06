Santiago González (Antena 3): "Queremos tener más espectadores, pero no a cualquier precio"

El pasado mes de mayo los informativos de Antena 3 lograron el liderazgo en cuota por primera vez desde 2013. Un podio del que no se ha bajado en lo que va de junio y que le sitúa como el espacio informativo más visto de la televisión española muy por encima de Telecinco, que está de capa caída.

El ascenso de los telediarios de la cadena de Planeta hasta el primer puesto, donde reina con nombre propio la edición de mediodía, presentado por Sandra Golpe, empezó hace casi dos años con el nombramiento de Santiago González como director general de Antena 3 Noticias. El periodista canario sustituyó en el cargo a Gloria Lomana que, tras 13 años en el cargo, dejó los informativos en el tercer puesto del ranking.

El espacio ahora ha sabido reaccionar al cambio de panorama político y al boom de las redes sociales e Internet, pero sin dejarse llevar las prisas y velando por la veracidad de las noticias ante las proliferación de las fake news. "Tenemos muy claro cuál es nuestra línea y trabajamos para ganar y liderar aunque no todo vale. Queremos tener más espectadores, pero no a cualquier precio", aseguró González en una entrevista con este diario.

Levantar la audiencia de los informativos es todo un reto. ¿Qué cambios ha tenido que implementar desde su llegada?

Hemos recuperado el dinamismo. Los trabajadores de los informativos son los mismos que hace dos años al 80% y estamos rescatando perfiles que sean dinámicos, que piensen en televisión y en digital al mismo tiempo. Tenemos una capacidad de llegar a la gente impresionante y lo que hacemos es aprovechar esa experiencia para competir también en el terreno online. La gente tiene que notar que la redacción está viva, que saca noticias constantemente y piensa en lo que quiere ver el espectador.

¿El resto de la programación ayuda a impulsar la audiencia?

Tenemos muy claro cómo aprovechar los espectadores de los programas que están antes de cada informativo y a partir de esa base trabajamos para mantenerlos y que sigan creciendo. Hay que elaborar los contenidos en función de los tipos de público que están viendo la televisión en cada momento ya que no es lo mismo el espectador de la mañana que el de la noche.

¿Y eso?

Por ejemplo, por la mañana hay un público más femenino y por la tarde más familiar por lo que hay que analizar qué les puede interesar más. No se hace una escaleta solo pensado en que va a haber más señoras pero si se tiene que saber quién está al otro lado. A determinada hora, por ejemplo, priman contenidos más sociales. Los informativos tienen que estar contando lo que informativamente sea relevante pero también de lo que se habla en la calle. Si la noticia es la final de la Champions o el cambio de seleccionador no se puede dejar para deportes. Es noticia en todos lados, en todos los bares y eso se tiene que reflejar en los informativos. Como desconectes de lo que se habla en la calle, los informativos acaban siendo solo para periodistas y políticos y no para la gente que está viendo la tele, hay que ser inclusivos.

Internet ha traído la proliferación de las 'fake news' ¿Qué se puede hacer para evitarlas?

Haciendo periodismo. El crédito te lo ganas con el trabajo diario. La marca tiene una gran solidez y eso es lo que debe prevalecer en un momento en el que cualquier opinión vale y donde la actualidad va cada vez más deprisa.

Pero, hasta los políticos en las redes sociales dan pábulo a informaciones que son falsas.

Se publican muchísimas cosas en el mundo digital y la inercia no te puede llevar a publicar todo los que sale como si fuera cierto. Para que lo diga Antena 3 tiene que estar contrastado, es como ponerle un sello de calidad a las informaciones. Esa manera de trabajar a veces te hace llegar un pelín tarde a una información ya que no te subes al carro rápidamente. Es mejor no ser el primero. Al final se impondrá lo riguroso y las modas de la rapidez y de contar las cosas sin base pasarán.

¿Las redes sociales son un riesgo para la información?

Son herramientas nuevas con muchas posibilidades pero se tienen que usar con la misma responsabilidad y rigor que los medios tradicionales. Si las usas de manera irresponsable, no sirven de nada, no provocan una evolución del sector si no una regresión donde al final los valores democráticos se pierden y donde las informaciones siempre buscan perjudicar.