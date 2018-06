Telepizza divide entre 25 el valor de su marca para venderla a Pizza Hut

Telepizza otorga un valor en libros a su marca de 253 millones de euros, de acuerdo con las cifras publicadas en las cuentas anuales al cierre del último ejercicio. Sin embargo, la compañía ha firmado una opción de venta de la enseña a la cadena norteamericana Pizza Hut, en el marco de la alianza sellada entre los dos grupos, por la que ésta última puede adquirirla por tan solo 10 millones de euros. Se trata de uno de los puntos más conflictivos del acuerdo firmado por las dos compañías y que ha provocado un fuerte malestar entre los franquiciados, además de la dimisión de Marcos de Quinto, hasta ahora consejero de la cadena española, y de Igor Albiol, que era director general financiero.

Pizza Hut puede ejercitar la opción de compra a partir del tercer año del acuerdo, aunque desde Telepizza defienden que "podremos mantener de por vida el usufructo de la enseña, por lo que lo único que se vendería en realidad es el logo". La empresa que preside Pablo Juantegui anunció el pasado 16 de mayo que había logrado cerrar un contrato con su principal competidor a nivel mundial para la gestión y el desarrollo de la marca Pizza Hut en Latinoamérica (a excepción de Brasil), la región del Caribe, España, Portugal y Suiza. De este modo, se hará cargo de un total de 1.000 locales de la norteamericana, aportando por su parte casi 1.500 más, que operaban hasta ahora bajo su propia enseña.

Juantegui explicó en ese momento que "Telepizza pasa de tener 1.600 restaurantes a 2.560 en todo el mundo y presencia en 37 países, frente a los 23 en los que estamos actualmente, duplicando las ventas, desde 562 millones a 1.100 millones de euros". El problema de fondo es que la operación está sujeta a numerosas cláusulas, con severas penalizaciones en el caso de que no se cumplan los objetivos previstos, estableciéndose incluso que Telepizza podría llegar a perder todas las masterfranquicias y quedarse finalmente sin nada, teniendo en cuenta que también cederá su propia enseña.

De momento, tendrá que abonar una tasa de entrada por los derechos en exclusiva de 11,85 millones de euros, además de un canon del 3,5% sobre las tiendas propias y franquiciadas de Pizza Hut y de un porcentaje similar por las suyas. Como compensación conservará 2,5 puntos del 6% del canon a sus franquiciados. La alianza con Pizza Hut fue aprobada de forma unánime por el consejo de administración, pero según las fuentes consultadas por este periódico, la votación se repitió tras la salida de Marcos de Quinto, que desde el primer momento rechazó el acuerdo.

Más allá de las dimisiones en la cúpula, un centenar de franquiciados de Telepizza, que representan una quinta parte del total, aprobó también la semana pasada en asamblea la presentación de una demanda colectiva contra la compañía por "incumplimiento contractual" tras la alianza firmada. Juan Ramón Montero, abogado de la Asociación de Franquiciados de Telepizza, ha explicado a este periódico que "se solicitarán además medidas cautelares para evitar que en la junta de accionistas de Telepizza prevista para el próximo 27 de junio pueda someter a votación el acuerdo", algo que figura en el orden del día.

Para intentar tranquilizar a los franquiciados, Telepizza les ha remitido una carta tratando de sosegarles. "Nuestro objetivo es y ha sido siempre que esta alianza con el grupo Yum! (la matriz de Pizza Hut) genere valor y sea positivo para los distintos colectivos involucrados en el sistema Telepizza: el consumidor, franquiciados, empleados, proveedores y accionistas. Especialmente la oportunidad de ofrecer opciones de crecimiento a nuestros franquiciados para España ha sido el motivo principal de este acuerdo", asegura la compañía.

En la carta, a la que ha tenido acceso elEconomista, Telepizza adquiere, además, una serie de compromisos. El primero, ante las dudas surgidas entre algunos de ellos, pasa por "dar estricto cumplimiento a todos los contratos vigentes actuales con pleno respeto a todos sus términos y condiciones". Asimismo, la firma asegura que no se obligará a los franquiciados al cambio de enseña, no se impondrá un plan de desarrollo para imponer la marca Pizza Hut, se aplicará la misma política de ayudas que hasta ahora y no se abrirán tiendas de la norteamericana en las áreas de influencia de los franquiciados de Telepizza.

"Reiteramos el firme compromiso en el desarrollo y consolidación de la marca Telepizza en el territorio español y nuestra intención de compartir y aprovechar las oportunidades que el desarrollo de la marca Pizza Hut representa para el colectivo actual de franquiciados", dice la firma. Bajo todos estos compromisos, alrededor de 100 franquiciados se habrían interesado ya por abrir tiendas de Pizza Hut.

31,8 millones de euros

Telepizza celebrará el próximo 27 de junio su junta general de accionistas, en la que además de aprobar las cuentas del último ejercicio, debe aprobar la alianza con Pizza Hut. La empresa triplicó su beneficio en 2017, hasta alcanzar los 31,8 millones frente a los 10,7 millones de 2016. La cadena elevó sus ventas un 8,6%, hasta alcanzar los 561 millones de euros, lo que supone su cifra máxima en los últimos diez años.