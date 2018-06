DevOps empresarial ahora en la nube

XebiaLabs, líder reconocido en software empresarial DevOps y Continuous Delivery, ha anunciado hoy el lanzamiento de un marco DevOps que allana el camino hacia la nube a aquellas empresas que están migrando sus aplicaciones a recursos basados en la nube a gran escala. Este marco conecta las prácticas empresariales de DevOps con la funcionalidad habitual de gestión en la nube y ofrece una base fundamental a medida que las empresas aceleran el cambio hacia aplicaciones basadas en la nube.

La nube no es igual a DevOps

El fácil acceso a las tecnologías de nube pública genera una idea errónea muy común: el cambio a la nube no solo ofrecerá una infraestructura más flexible y escalable a un coste menor, sino que también acelerará el suministro de aplicaciones al cliente. En realidad, mudarse a la nube es solo un paso en ese viaje. Las empresas que buscan mejorar y acelerar el suministro de software están implantando prácticas de DevOps que abarcan toda la cadena de valor del suministro de software. En general, estas prácticas no están relacionadas con la nube en sí: se centran en la gestión del lanzamiento de software de principio a fin y en el proceso de implantación de la aplicación, desde la idea hasta el código y la producción. Para tener éxito con DevOps, las empresas deben crear procesos estandarizados que sean independientes de la tecnología, hacer cumplir los requisitos de gobernabilidad y permitir la colaboración entre equipos técnicos y no técnicos.

Wanted: A DevOps Framework Designed for the Cloud

Se busca: Un marco de DevOps diseñado para la nube

Las empresas que suministran DevOps a escala necesitan un marco que resuma las configuraciones y la infraestructura, y que haga cumplir unos procesos coherentes en todos los equipos y entornos. Además, necesitan un marco centrado en DevOps que esté diseñado para cubrir las necesidades únicas de las aplicaciones híbridas y basadas en la nube:

Recursos en la nube bajo demanda: aprovisionar y desaprovisionar los recursos en la nube en el "momento justo" como parte del flujo de la cartera de lanzamientos de DevOps Supervisión inteligente de carteras de lanzamientos complejos: Administrar y organizar procesos de lanzamientos complejos para aquellas aplicaciones de componentes múltiples, así como visualizar, administrar y trazar las dependencias de forma automática. Procesos estandarizados que son independientes de la tecnología, en todos los entornos: crear y automatizar procesos estándar y repetibles que funcionan para entornos híbridos, sin tener que crear una y otra vez scripts de configuración personalizados. Completar la visibilidad del estado del lanzamiento, incluidos los componentes y el estado del cambio, desde el volumen acumulado hasta el código y la producción: Proporcionar visibilidad en tiempo real de todos los aspectos relacionados con los componentes y los procesos del lanzamiento, en todas las "ubicaciones" y sistemas Hacer cumplir la gobernabilidad de las TI como parte del proceso central: mantener la infraestructura para abordar la seguridad, el cumplimiento, la auditoría e incluso las necesidades de informes, de forma automática y en todo momento

La plataforma XebiaLabs DevOps sienta las bases para implementaciones en la nube de DevOps empresarial

La plataforma XebiaLabs DevOps es la única solución que proporciona a las grandes empresas la funcionalidad DevOps necesaria para desplegar aplicaciones en la nube a cualquier escala. Ofrece funciones de orquestación, análisis y automatización de despliegue diseñadas para satisfacer las necesidades únicas de las infraestructuras híbridas y de la nube, ayudando a las empresas a gestionar las aplicaciones implementadas en la nube con rapidez y amplitud. Las capacidades esenciales incluyen:

Automatización, orquestación y gestión de carteras de lanzamiento de software complejas, procesos de despliegue y configuraciones

Suministro y desaprovisionamiento automático de recursos basados en la nube, bajo demanda, como parte del flujo de cartera de DevOps

Despliegues híbridos que se gestionan a través de una mezcla de nubes, VM, contenedores y entornos tradicionales

Gestión de dependencias entre los componentes de aplicación y los microservicios en toda la cartera de Continuous Delivery

Visibilidad detallada del estado del despliegue y de la cartera de lanzamiento en todos los entornos, de fácil acceso en todos los equipos, tanto técnicos como no técnicos

Control integrado y granular de sus procesos, incluidos el cumplimiento de normas, seguridad, informes, gobernanza y captura de pistas de auditoría, todo integrado automáticamente en el proceso del lanzamiento.

"En todas las industrias, las empresas están cambiando sus aplicaciones a los recursos basados en la nube", comenta Robert Stroud, director de producto de XebiaLabs y ex analista principal de Forrester Research. "La mayoría empieza con unos pocos únicos y comprueban el éxito inicial, pero limitado. A medida que empiezan a desplazarse a una escala mayor, necesitan alinear sus iniciativas en la nube con sus procesos DevOps o, probablemente, ambas iniciativas se tambalearán. La forma más efectiva de entregar miles de aplicaciones en la nube de una forma repetitiva, escalable y segura es incluir totalmente los despliegues en la nube en el proceso de principio a fin de DevOps y utilizar una plataforma DevOps completa y nativa de nube, como XebiaLabs", añade Stroud.

Ejemplo: DevOps empresariales para servicios en la nube AWS

La plataforma XebiaLabs DevOps se integra a la perfección con muchos servicios públicos e híbridos y en la nube, incluyendo Microsoft Azure, Google Cloud y AWS. Las empresas pueden incluir infraestructura basada en la nube como parte de una cartera de lanzamientos automatizados de código a producción, impulsada por procesos estandarizados y que incorporan todos los controles requeridos.

La plataforma XebiaLabs DevOps ha sido concebida para ofrecer las mejores prácticas para DevOps en entornos en la nube. Por ejemplo, las empresas pueden suministrar de forma automática una infraestructura basada en la nube mediante plantillas AWS CloudFormation. Mediante la combinación de XebiaLabs y AWS CloudFormation, los equipos pueden normalizar las configuraciones de la nube en sus organizaciones, promover la reutilización de plantillas CloudFormation validadas y simplificar el proceso de solución de problemas en entornos basados en la nube. A fin de ayudar a los equipos a optimizar las versiones y aprovechar al máximo sus recursos AWS, XebiaLabs también promueve el uso de las mejores prácticas de AWS, como las configuraciones predeterminadas recomendadas, el uso de roles IAM para un gestión de acceso potente y flexible y el uso de proxies cuando se conecta a AWS para garantizar una seguridad adicional.

Más información

Shift to the Cloud with XebiaLabs (Cámbiate a la nube con XebiaLabs)

Recursos adicionales

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".