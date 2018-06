XebiaLabs presenta la ?Tabla periódica de herramientas DevOps? v.3 en la Cumbre empresarial DevOps en Londres 2018

XebiaLabs, líder reconocido en software empresarial DevOps y Continuous Delivery, ha anunciado el lanzamiento de The Periodic Table of DevOps Tools v.3 (Tabla periódica de herramientas DevOps), una actualización de su herramienta gratuita sobre el panorama del mercado reconocida por el sector DevOps. La última versión de esta aclamada herramienta cuenta con 52 nuevas herramientas DevOps, un nuevo diseño y la incorporación de categorías, como Analytics y AIOps, para reflejar la expansión de las herramientas DevOps y el mercado de las tecnologías. Además, los usuarios pueden seleccionar una herramienta en la tabla periódica y visualizarla inmediatamente en la cartera de distribución de software usando el generador de diagramas integrado de DevOps de XebiaLabs. Los diagramas de flujo de DevOps pueden personalizarse, descargarse, imprimirse y compartirse fácilmente.

Debido al rápido ritmo en el que van saliendo las nuevas herramientas DevOps, es complicado para los profesionales de TI mantenerse al día y averiguar qué herramientas son las más eficaces para ayudarles a entregar software de alta calidad, más rápido. Con su visión de mercado única y su formato sencillo e interactivo, la Tabla periódica de herramientas DevOps se ha transformado en la referencia para los profesionales de TI que buscan claridad.

"La Tabla periódica de herramientas DevOps se ha convertido en un accesorio popular en el mundo de DevOps. Cientos de miles de personas se han beneficiado de esta manera fácil y divertida de estar informado de las últimas herramientas y de entender dónde encajan esas herramientas en el entorno de la entrega de software", afirma Gottfried Sehringer, director de marketing de XebiaLabs. "Estamos encantados de compartir la versión 3 con la comunidad de DevOps en la Cumbre empresarial DevOps de este año y queremos ampliar nuestro agradecimiento a todos los que se han pasado por nuestro sitio web, aportando sus opiniones y votando por sus herramientas favoritas".

La Tabla periódica de herramientas DevOps v.3 se ha actualizado según las herramientas interactivas de colaboración masiva de XebiaLabs, incluidos "DevOps Hot or Not" y "The DevOps Diagram Generator", así como conforme a las opiniones de la comunidad y de expertos en el sector.

La Tabla periódica de herramientas DevOps v.3 es gratuita y se puede consultar en: https://xebialabs.com/periodic-table-of-devops-tools/

Con motivo del lanzamiento de la versión 3, XebiaLabs regalará pósters de la Tabla periódica de herramientas DevOps en la Cumbre empresarial DevOps en Londres, que se celebra hoy y mañana, 25 y 26 de junio. El 25 de junio, la empresa celebrará un concurso de un día donde el ganador recibirá un poster gigante de unos 180 centímetros de altura de la Tabla periódica de herramientas DevOps. Para más información sobre el concurso, visite la página @xebialabs en Twitter.

Acerca de XebiaLabs

XebiaLabs desarrolla software Continuous Delivery y DevOps de tipo empresarial, ofreciendo a las empresas la visibilidad, automatización y control que necesitan para enviar software más rápidamente y con menos riesgo. Los líderes mundiales confían en XebiaLabs para hacer frente al aumento de la demanda de lanzamientos de software más rápidos y fiables.

