EEUU quiere restringir las inversiones que quieran "robar" tecnología estadounidense

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está estudiando la posibilidad de limitar las inversiones extranjeras en el sector tecnológico estadounidense como una medida para evitar "robos" de la tecnología de EEUU.

La medida tiene como objetivo impedir inversiones chinas en empresas vinculadas a "tecnología industrialmente significativa", tal y como han señalado fuentes cercanas al asunto.

Si bien en un primer momento se informó de que esta restricción afectaría sólo a las empresas chinas, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha precisado que no se limitará sólo al gigante asiático sino "a todos los países que tratan de robar nuestra tecnología".

