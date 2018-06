Podemos y los nacionalistas tienen en su mano la renovación de RTVE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado su primer Real Decreto para forzar la renovación del consejo de RTVE y el nombramiento de un nuevo presidente con plenos poderes tras la salida de José Antonio Sánchez.

El partido socialista ha apostado así por reeditar el pacto de la moción de censura contra el PP para "ocupar de urgencia el vacío de poder" generado en la Corporación en vez de convocar el concurso público aprobado por el Congreso en 2017 y cuyo desarrollo se desbloqueó el pasado martes con el apoyo de PP y Ciudadanos. "Hay un problema de urgencia porque todos los consejeros tienen el mandato vencido y la celebración del concurso puede retrasarse muchísimo. El Decreto viene a actuar contra un vacío de poder y al mismo tiempo respeta la ley porque el consejo cesará cuando se nombre otro por concurso. Es transitorio", explicó la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El Real Decreto ley, que se publicará hoy en el BOE y entrará en vigor inmediatamente decretado el cese de todos los consejero actuales de RTVE, no solo necesita el apoyo de los partidos nacionalistas (ERC, PNV, PdCat y Bildu) y de Podemos para convalidarse si no que deja en sus manos el control de la radiotelevisión pública ya que el sistema que plantea el texto para aprobar los nombramientos de los consejeros exige el respaldo de la mitad de los grupos. "Las mayorías del Senado y el Congreso necesitan contar con el respaldo de al menos cuatro grupos parlamentarios para ser válidas y servir para elegir al consejo y el presidente RTVE", explicó a elEconomista José Antonio Montilla, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Así, el Real Decreto recoge que el Congreso de los Diputados tendrá que elegir a seis de los 10 consejeros en menos de 15 días por mayoría de 2/3 en una primera votación. Si esta no se alcanzara, los nombramientos se aprobarán en una segunda votación 48 horas después con mayoría absoluta siempre y cuando el candidato cuente con el respaldo de la mitad de los grupos parlamentarios (hay siete), lo que obliga al PSOE a contar con el apoyo de los independentistas de ERC, de los nacionalistas del PNV y de Podemos. Este sistema pone muy difícil al PP elegir a algún miembro del consejo de Administración de RTVE ya que, aunque su candidato consiguiera el respaldo de Ciudadanos y PNV, no serviría.

El sistema de voto se repite en el Senado lo que impide en la practica cualquier tipo de nombramiento en la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta con 147 senadores. Y es que, a pesar de que los populares cuentan con los votos suficientes para elegir los cuatro consejeros que corresponden al Senado en segunda vuelta, tienen muy difícil lograr el apoyo de otros tres grupos. En la Cámara Alta, además del PP, están el grupo del PSOE, el de ERC, el de PNV, el de PDeCat y los Canarios y el Mixto.

El Real Decreto ya cuenta con la posibilidad de que el Senado no sea capaz de nombrar a sus cuatro consejeros en los próximos 15 días por lo que recoge una cláusula de desbloqueo por la cual éstos serán elegidos también por el Congreso, donde el PSOE tiene opción de lograr una mayoría. Con esta medida, el Gobierno de Sánchez también se asegura una salida si el PP decide no apoyar a ninguno de los candidatos propuestos por los demás grupos del Senado. Así, la Cámara Baja se daría un plazo de 10 días para elegir a los consejeros que no haya nombrado el Senado y luego, de entre ellos elegirá al presidente por mayoría en 15 días. Si no se consiguiera elegir a ningún consejero, el Gobierno nombraría un administrador único para que llevara la Corporación hasta que se celebrara el concurso, cuya ley "debe seguir su trámite parlamentario".

"El PSOE está ninguneando al Senado. Como no le gusta la composición, hace todo lo posible para saltárselo y bloquearlo. Cuando sepamos los términos del Real Decreto estudiaremos las opciones que tenemos para recurrirlo ante la justicia ya que están incurriendo en una prevaricación", aseguró en declaraciones a este diario Ramón Moreno Bustos, portavoz por el PP de la Comisión Mixta de RTVE en el Congreso. "Lo que está haciendo Sánchez con RTVE no solo es caciquil, sino ilegal. Le advierto de que la prevaricación es un delito. No vamos a consentir que convierta RTVE en la TV3 nacional", dijo el popular Rafael Hernando.

Consejeros de ERC

Para conseguir el apoyo de los demás partidos del Congreso, el PSOE se ha reunido con los distintos representantes para plantearles proponer consejeros. Ciudadanos rechazó la opción de tener un representante y ha asegurado que "no participará en nada que no sea el concurso público". "Sánchez ha ido por el decretazo para quitar tele PP y poner telePSOE. Que no cuenten con nosotros", explicó Guillermo Díaz, de Ciudadanos, a este diario. Por su parte, ERC también habría rechazado tener un consejero y, según informan fuentes parlamentarias, habría exigido a Sánchez que respaldara su moción sobre la independencia a cambio de su apoyo. A Podemos le habría ofrecido dos representantes mientras que con el PP ni se ha puesto en contacto. Celaá aseguró que ya tienen los apoyos para convalidar el Decreto.

La portavoz del Ejecutivo destacó que este decreto refuerza y mantiene los mandatos de la Ley 5/2017, también llamada "de recuperación de la independencia del ente y del pluralismo en la elección parlamentaria de sus consejeros". No en vano, el sistema de votación es el mismo que plantea el concurso y solo elimina los dos primeros pasos, que incluyen una Mesa de Expertos que seleccionara una lista corta de entre los candidatos. Esa mesa tiene 13 representantes de los cuales seis son del PP y uno de Ciudadanos.