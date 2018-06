Giménez Barriocanal: "Adelantaremos a la Ser con la llegada de Sánchez a Moncloa"

Cuando le preguntas qué hace un hombre como él con un currículum tan brillante -licenciado y doctor en ciencias económicas, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid (decano entre 2006 y 2010), autor de varios libros y en posesión de prestigiosas condecoraciones, casado y con cinco hijos- en un sitio como ése, afirma que "ayudar a la Iglesia" y relata cómo un día en 1992, le pidieron que colaborara y se siente muy orgulloso de estar ahí. Fernando Giménez Barriocanal (Madrid 1967), vicesecretario para asuntos económicos de la conferencia episcopal española, no sólo tiene en la cabeza las cuentas de una organización compleja, sino que domina el sector de los medios de comunicación y ha conseguido en su calidad de presidente y consejero delegado de Cope situar al mismo entre los primeros.

La entrevista se celebra en su despacho de la emisora y en su presencia se tiene la sensación de estar ante un hombre muy informado, que tiene un criterio preciso de la cambiante actualidad política y económica. Dice, con una franqueza poco habitual en estos tiempos, que no cree en la independencia de los medios de comunicación porque al final "todos obedecen a su línea editorial" y señala que en dos temporadas podrán quitarle a la Ser su liderazgo porque "nadie es invencible". Afirma que la Iglesia no tiene un trato de favor, que la educación concertada es de más calidad y más barata por lo que solo "desde el fanatismo" se le puede poner en cuestión y que la polémica del valle de los caídos sólo hace ruido. No tiene pelos en la lengua.

¿La COPE goza de buena salud económica y de EGM?

La COPE goza de una magnífica salud, ya el 2017 fue un año de beneficios importantes, y en este 2018, cuando todo el sector está creciendo el 4%, nosotros los cinco primeros meses del año hemos crecido el 11%. Nos hemos llevado el 70% del crecimiento del sector. Esa es la consecuencia de muchos años de esfuerzo: de cambio de comunicadores, de modernización y de hacer una radio pensando en los oyentes, con la que puedes estar o no de acuerdo, pero es un sonido que ni molesta ni chirría.

¿Hay un antes y un después por los fichajes de deportes primero y de Carlos Herrera después?

Sí, en la COPE hay un antes y un después de esos fichajes. Son dos elementos que han sido claves. La gente de deportes trajo a otro tipo de público, y Herrera, el comunicador número 1 de la radio española, ha terminado de ahormar el modelo. Junto a esto hay todo un estudio de la programación, de ver qué quiere el oyente, y darle, en línea con nuestro ideario, lo que pide en cada momento.

¿Ha habido una crisis por la marcha de Juan Pablo Colmenarejo y su sustitución por Ángel Expósito?

Juan Pablo Colmenarejo ha estado ya en varias ocasiones en la casa, y es un hombre nuestro, no dice adiós, sino sólo hasta luego, porque ha sido un referente. Ángel Expósito que es todo fuerza, garra, empuje y análisis, es una apuesta rompedora de mezclar entretenimiento con un buen debate político, que es lo que interesa a nuestros oyentes.

¿La Ser será ahora más imbatible con la llegada de un gobierno socialista, acorde con su línea editorial?

Ni la Ser ni nadie es invencible, y estoy seguro que en un par de temporadas nosotros estaremos por delante. Creo que para ellos la llegada del PSOE a Moncloa puede resultar complicada. A nosotros nos resultó muy difícil hacer radio con un gobierno del PP en 2012. Cuando otros se lanzaban a las trincheras, nosotros apostamos por un mensaje de esperanza, dijimos que España iba a salir adelante, como así ha sido. Una situación como la que tenemos ahora le va a dar la oportunidad a la Cope de prestar la voz a mucha gente que está desorientada.

¿13 TV está a la venta?

13 TV no está a la venta. La Conferencia Episcopal quiere estar en los hogares, llevar el Evangelio, y transmitir sus valores, y eso no se hace sólo en las parroquias, sino también en los medios de comunicación. Por 13 TV pasan cada día cuatro millones de personas y ven la misa a diario 80.000 es decir, un campo del Bernabéu entero, y eso hay que tenerlo en cuenta.

Usted, además es Vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, ¿es verdad que con la X de la declaración de la renta el año pasado se recaudó más, pero hubo menos gente que la marcó?

Desde que cambiamos el sistema en el 2006 y lo negociamos con un gobierno socialista, la Iglesia sólo recibe lo que se marca por la X y si no se marcara la Iglesia no recibiría nada. Hay ocho millones y medio de personas que marcan la casilla, uno de cada tres, lo cual, nos parece que está bastante bien y eso proporciona 256 millones. Acabamos de presentar la memoria de la Iglesia, donde figura con total transparencia todo lo percibido en los últimos años y donde va a parar ese dinero. Se dice claramente cuánto dinero ha recibido cada una de las 69 diócesis, y las 23.000 parroquias. Uno de cada cuatro euros que gestionan las diócesis españolas viene de la asignación tributaria, y el resto de aportaciones voluntarias y otros ingresos.

¿Sin la labor social de la Iglesia, el Estado no podría abarcar todo?

La Iglesia tiene el mismo régimen fiscal que el resto de confesiones religiosas y el mismo que tienen las fundaciones de los partidos políticos. Paga el mismo IBI, el mismo impuesto sobre sociedades. No hay privilegios fiscales. La Iglesia tiene 9.110 centros asistenciales abiertos, y si no existieran el Estado tendría que suplirlos, lo cual le llevaría a una situación muy complicada. Al cabo del año han pasado por nuestros centros 4,7 millones de personas y se ha atendido a 140.000 inmigrantes, de esos que vienen a diario y no son noticia. Nos preocupan de manera especial las personas en riesgo o las mujeres. Tenemos abiertos 102 centros con programas para la mujer víctima de trata o de exclusión.

La situación del 'Aquarius' es un acto sólo de solidaridad o también de propaganda, teniendo en cuenta que el número de ilegales que atraviesan por nuestra frontera un día cualquiera es mucho más alto.

A mí me parece repugnante, absolutamente inaceptable que haya un barco a la deriva y que no se le permita la entrada a un puerto. Es un deber humanitario atender a la gente, por lo tanto, este gesto del Gobierno me parece muy positivo, pero con eso no se resuelve el problema de fondo ni la actuación miserable de las mafias. Ese es el problema que hay que abordar en un enfoque global para hacer actuaciones en los países de origen. En España cuando llegó el Aquarius estaban entrando por otras fronteras muchos más inmigrantes que no tuvieron focos, ni televisiones ni un tratamiento especial.

¿Hacer demagogia y populismo con la inmigración desembocan en un auge xenófobo?

Hay un discurso político que en un momento determinado puede ser más o menos oportunista, pero tiene un recorrido corto. Hacer populismo por un tema tan serio esta provocando la aparición de políticos con sesgo xenófobo en algunos lugares de Europa, y eso es peligroso.

¿Teme que con el gobierno socialista las minorías presionen para eliminar la enseñanza concertada?

Llevo desde el año 92 en la Conferencia Episcopal y siempre ha habido un régimen de colaboración. La Iglesia tiene 2.450 centros concertados, donde estudian un millón y medio de españoles y 71.000 extranjeros. Según el estudio que ha hecho PWC son colegios de alta calidad, y sus resultados están por encima de la enseñanza pública. Son más baratos y están ahorrando 2.500 millones al erario. Si son de calidad y más barato ¿cuál es el problema?, salvo que se empleen criterios fanáticos.

Tal vez detrás de esto está el debate de que somos un Estado laico según la Constitución...

Sí, somos un Estado laico, pero no somos un Estado confesionalmente deportivo ni cinematográfico ni teatrero, pero se financia el deporte, el teatro, el cine... La libertad religiosa es un derecho fundamental, y no se trata de ser agnóstico, ateo, católico o musulmán, se trata de reconocer un hecho fundamental, que se reconoce en la Constitución.

Una de las primeras medidas del gobierno ha sido poner sobre la mesa el tema de la memoria histórica y el asunto del Valle de los Caídos, ¿usted qué piensa?

La situación para el Gobierno va a ser muy complicada, si con ciento treinta y tantos diputados era casi imposible gobernar, con ochenta y tantos va a ser más difícil todavía. Yo no entro en la polémica de si tienen que cambiar a un muerto de sitio, pero desde luego no creo que eso sea absolutamente imprescindible para la sociedad y para que nos podamos reconciliar. Causa ruido, pero me resulta complicado de entender.

Quien gusta a todos es el Papa Francisco, ¿es un revolucionario?, porque hasta Podemos le apoya, y su postura con el abuso a menores en la Iglesia es radical, ¿no?

Es un Papa revolucionario, en el sentido que le dice a la gente que espabile, que salga de las parroquias, y se acerque a la gente. Que haya gente de la iglesia que se aproveche de su situación para cometer esos crímenes execrables, de abuso, produce asco y repugnancia, como también lo es que algunos con su silencio o su aquiescencia, se conviertan en cómplices. Eso es lo que dice el Papa. La iglesia no se dedica a mandar a la hoguera a nadie, pero sí tiene que denunciar esa situación, y poner a cada uno en su sitio.

Hablando de política, ¿el PP se ha despertado del shock tras la salida de Rajoy por la moción de censura?

El día de la sentencia de la Gürtel yo estaba en Moncloa desayunando con el presidente del Gobierno, porque le había entrevistado Carlos Herrera, y él lo que menos pensaba es que todo esto iba a pasar. Ha sido una sorpresa, pero la moción de censura es una oportunidad para que el PP se regenere, pase detenidamente la página de la corrupción, y ojalá que lo haga bien.

¿Para que se elimine cualquier atisbo de corrupción o para que se maten los siete candidatos y el partido salga hecho trizas?

Va a haber una votación de los militantes, y de los 7 candidatos y el que salga, espero que saldrá reforzado, porque en España necesitamos un PP fuerte y cohesionado. No sé si se matarán o no, hay muchos candidatos, pero, en cualquier caso, las primarias son una oportunidad para que den un paso hacia delante. Estaban muy enquistados, y a día de hoy son el partido con más diputados.

Oiga, ¿el PP ha dejado abandonado el voto de los católicos?

Cualquier resquicio al pensamiento social cristiano o de la doctrina de la Iglesia desapareció en el PP hace tiempo. Creo que ha abandonado las ideas por un planteamiento más pragmático y tacticista, cosa que no han hecho otros partidos. Alabo el esfuerzo que ha hecho Podemos de presentar un discurso ideológico, no es el mío, pero lo alabo. Lo mismo me ocurre con el PSOE cuando apuesta por defender en lo que cree, y el de Ciudadanos cuando intenta pensar en una España y un liberalismo económico, pero ¿y el PP dónde está?

Vamos que ha dejado sus señas de identidad y por eso Ciudadanos le ha comido la merienda...

Desconozco en estos momentos cuáles son las banderas del PP salvo mantener una cierta idea de España. Todos recordamos el esfuerzo que hicieron por modificar la ley del aborto y cuando ya estaba lista para presentarse Gallardón la retiró. Se dijo que no era lo más oportuno, como si eso fuera un criterio moral.

¿Qué le ha parecido el adiós de Rajoy y su renuncia a cualquier tipo de privilegio económico?

Rajoy ha sido un magnífico estratega y un magnífico parlamentario, le falló la última jugada no calculando bien la posición del PNV, pero se ha ido con una enorme dignidad, y no se convertirá en "un jarrón chino."

¿Qué opina del gobierno de Pedro Sánchez?, que al final agotará la legislatura...

Pedro Sánchez es un presidente legítimo, pero lo será por un ratito. Esa es la realidad. Ha elaborado un gobierno a su medida, donde caben muchas sensibilidades, aglutina a personas de impulso joven, con otras de tradición, de peso y de conocimiento. Honradamente, espero un buen gobierno y que lo haga bien.

¿Intuye cuál será el precio que Sánchez va a pagar por el apoyo de nacionalistas y la izquierda más radical?

No sé cuál ha sido precio político ni lo que ha podido prometer o dejado de prometer. Me imagino que se intentará mantener unas relaciones mejores con Cataluña, y que llegarán a acuerdos con Podemos en algunas cosas. Puede prorrogar los presupuestos del PP también al año que viene, pero su margen de maniobra será escaso. Más allá de algunos temas como la memoria histórica, la eutanasia, o sus relaciones con la Iglesia, tiene las manos bastante atadas..

Pero la justicia sigue su curso, y aquí no hay distingos por lo que no es fácil hacer concesiones en esa materia...

En Cataluña se han quebrado las reglas del juego y se han cometido delitos gravísimos, pero la vara de medir de la justicia vale para todos, y sus tiempos también. Han valido para el PP, para el cuñado del Rey y también valen para quienes han gobernado una Comunidad Autónoma si han cometido delitos..

Por último, dígame, ¿usted intuye que habrá acuerdo en la forma de elección de la cúpula de TVE y eso le dará más credibilidad?

Una televisión pública es una gran oportunidad para prestar servicios que en el ámbito privado no se pueden prestar. Yo no sé qué va a pasar con la forma de elección, lo que me interesa es el resultado final.

¿Y si hay otro 'decretazo' volverá a ocurrir lo mismo?, ¿llegarán los nuevos y quitarán a los anteriores para poner a los suyos?

Yo no creo en la independencia de los medios, porque no son independientes de la línea editorial del que los propone. Nosotros tenemos un ideario y así ocurre en todos los medios. La independencia aséptica no existe, y en TVE, históricamente, el que ha llegado ha colocado a los suyos, olvidándose de la importancia que tiene una televisión pública de calidad y sin manipulación.