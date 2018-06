Nissan cifra en 100 empleados el excedente en su fábrica de Barcelona por el fin de la producción del Pulsar

Nissan dejará de fabricar el modelo Pulsar en su planta de Barcelona el próximo 26 de junio, lo que generará un excedente de plantilla de aproximadamente un centenar de personas, que la compañía espera gestionar con medidas de carácter voluntario.

Así lo ha planteado hoy la dirección de la empresa a los representantes sindicales durante la tercera reunión de negociación del convenio colectivo de Barcelona, que engloba los centros de zona Franca y Montcada i Reixach.

Nissan, que por ahora ha ofrecido a los trabajadores de estas plantas un incremento salarial de mínimos, de un 0,3% en la parte fija y otro 0,3% en la no consolidable, tenía previsto presentar una nueva propuesta de alza salarial en esta reunión, aunque finalmente "no se ha podido tratar" debido a que los sindicatos han dado por finiquitado el encuentro.

Para hacer frente al excedente de plantilla, Nissan podría acometer un plan de bajas voluntarias, dejar de renovar a temporales o recuperar puestos ocupados por subcontratas

El secretario general de SIGEN-USOC en Nissan, Enrique Saludas, ha explicado a Efe que la empresa ha despedido en los últimos días a dos trabajadores de oficinas en plena negociación del convenio y que en estas circunstancias "la reunión de hoy no tenía razón de ser". "No les vamos a permitir eso. En estas condiciones no negociamos", ha subrayado Saludas.

En un comunicado, la dirección ha lamentado que no se haya podido avanzar en la negociación, aunque ha asegurado que mantiene abierto el diálogo con la representación sindical y que espera poder alcanzar un acuerdo "lo antes posible". La próxima reunión está prevista para el próximo jueves, 28 de junio.

Los sindicatos ya expresaron hace unas semanas su inquietud ante el fin de la producción del Pulsar y la incertidumbre sobre la evolución de los otros modelos que Nissan ensambla en la planta de Barcelona, ante la posibilidad de que ello provocara un ajuste de personal a corto o medio plazo, como así ha anunciado hoy la multinacional, y la petición de más sacrificios laborales.

En la actualidad, la planta de Nissan en Barcelona está al 40% de su capacidad operativa

Para hacer frente a este excedente de plantilla, que Nissan ha cifrado oficialmente en un centenar de personas, la empresa podría optar por poner en marcha un plan de bajas voluntarias, dejar de renovar a temporales o bien recuperar algunos puestos que están siendo ocupados por subcontratas, según fuentes sindicales.

En cualquier caso, no está en los planes de la automovilística japonesa presentar ningún Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la fábrica de Zona Franca.

En la actualidad, la planta catalana está al 40% de su capacidad operativa, lo que da idea de la infrautilización de las instalaciones, y no se espera el anuncio de ningún modelo sustitutivo del Pulsar antes de finales de año o principios de 2019.

Nissan cuenta con tres centros de producción en España, en Barcelona, Ávila y Cantabria, en los que fabrica el turismo Pulsar, la furgoneta NV200 y su versión eléctrica, la camioneta Navara y el camión ligero NT400/Cabstar.

En la planta de Barcelona, la más importante de la multinacional nipona en España, trabajan unas 3.000 personas, de las que un centenar son temporales - 70 destinados en las líneas de producción y otras 30 en las oficinas -, mientras que en el mismo recinto de Zona Franca operan un millar de empleados de subcontratas.

En total, más de 5.000 personas trabajan en Nissan en España, que en 2017 produjo más de 100.000 vehículos.