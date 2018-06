Un estudio alerta del incremento de mujeres adolescentes que beben alcohol de forma abusiva

Un trabajo preliminar realizado en la Universidad de Sevilla, titulado 'Sociodemographic variables associated to binge drinking in adolescence: alerta school', ha alertado del incremento de mujeres adolescentes que beben alcohol de forma abusiva, lo que se conoce también como 'binge drinking'.

Presentado en el marco de las 'XXVIII Jornadas de Economía de la Salud', organizadas por la Asociación Economía de la Salud (AES), el trabajo determina otros factores como, por ejemplo, la edad y aspectos socioeconómicos, como el disponer de una paga semanal más alta o el nivel educativo de los padres, para detectar los consumos abusivos de bebidas alcohólicas.

A la vista de la existencia de valores sociales y demográficos más allá del propio consumo, las investigadoras han señalado que los programas de prevención deben incluir también a las familias, ya que los factores asociados a ellas influyen en los hijos, y hay factores que pueden ser modificables.

Del mismo modo, han subrayado la importancia de acercarse al propio entorno en el que se mueven los adolescentes (el colegio, Internet) a la hora de abordar las campañas de prevención.