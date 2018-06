El Corte Inglés se lanza a vender sus marcas de alimentación en 20 países

El Corte Inglés da un giro en su política de expansión internacional. Si durante años, el grupo estuvo estudiando dar el salto a Italia, Latinoamérica o incluso países de Europa del Este, con la apertura de grandes centros ahora, aunque se seguirá apostando por el desarrollo más allá de nuestras fronteras de la cadena de moda joven Sfera o las agencias de viajes, la filosofía es otra.

Victor del Pozo, el consejero delegado del gigante del comercio, ha reconocido esta mañana que "la internacionalización del gran almacén es complicada y por eso, aunque hemos entrado también en Portugal, por lo que hemos apostado es por vender fuera nuestra marca propia". Durante su intervención en una jornada organizada en Madrid por la patronal alimentaria Fiab, Del Pozo ha señalado que uno de los pasos que se ha dado es buscar alianzas para distribuir productos de alimentación en cadenas internacionales.

En este sentido, el consejero delegado de El Corte Inglés ha recordado que en 2015 se llegó a un acuerdo con la empresa china Ou Jue para distribuir productos de marcas propias de El Corte Inglés y de otros fabricantes españoles en el gigante de la distribución asiático. "Actualmente estamos ya en 20 países y nuestra intención es seguir creciendo y buscando oportunidades", aseguró.

Antonio Luque, presidente de la cooperativa Dcoop, que comercializa un 30% de la aceituna española que se vende en EEUU, se ha pronunciado por su parte en la misma jornada sobre el arancel impuesto por el Gobierno de este país al producto español. Aunque según ha dicho, "hay que hacer todas las actuaciones políticas y jurídicas para intentar que se refiere", en su opinión, no obstante, "no hay ningún riesgo de que se extienda a productos como el aceite de oliva porque, aunque es probable que haya empresas interesadas en que se hable de ello, no tiene ningún sentido y sería un proceso muy largo".

"El arancel norteamericano no tiene ninguna justificación"

Pedro Barato, presidente de Asaja, indicó por su parte que "el arancel norteamericano no tiene ninguna justificación" y criticó que se justifique la tasa por las ayudas de la PAC (Política Agraria Común) cuando solo se ha fijado un arancel a la aceituna española y no a la del resto de países de la Unión Europea. Barato manifestó, además, que hay empresas que están llevando su producto a Marruecos para vender desde allí. El máximo responsable de Asaja insistió, en cualquier caso, en que "si abrimos nuevos mercados el éxito está asegurado". En este sentido, puso como ejemplo al sector del porcino, que "tras el veto ruso, buscó crecer en China o Turquía".

José Armando Tellado, director general de Capsa, la empresa que comercializa Central Lechera Asturiana, ha manifestado, por su lado, que "aunque nunca nos habíamos preocupado y no teníamos la compañía preparada, en 2013 decidimos iniciar un proceso de internacionalización". Hoy, Capsa está presente en 40 países y factura fuera 50 millones de euros, lo que supone un 7 por ciento del total. Tellado destacó que "queremos ser marquistas en España y en el exterior y buscamos para ello alianzas con visión a largo plazo".