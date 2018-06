Goirigolzarri: "A la gente le daba vergüenza trabajar en Bankia, ahora sienten orgullo"

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, ha anunciado esta mañana su intención de entrar en nuevas líneas de actividad una vez que, desde el pasado 1 de enero han concluido las restricciones impuestas en el Plan de Reestructuración firmado por la entidad con la Comisión Europea para poder recibir las ayudas públicas que se le otorgaron por valor de 22.424 millones de euros.

"Hemos concluido la etapa de reestructuración con éxito y ahora iniciamos otra de crecimiento, pudiendo competir en igualdad de condiciones con el resto de entidades, por ejemplo en promoción inmobiliaria", ha asegurado durante su intervención en una jornada organizada por Fiab, la patronal de la industria alimentaria, en Madrid.

"La confianza de nuestros clientes está en máximos históricos: hemos ganado 150.000 en 2017"

La intención de Bankia, en concreto, es destinar 1.200 millones en tres años en créditos al promotor. "A partir de ahora se nos abren nuevas posibilidades y líneas de negocio", ha sentenciado Goirigolzarri, que no ha dudado en señalar que eso ha sido posible "gracias a la ayuda del contribuyente y la confianza del cliente".

El presidente de Bankia ha recordado que las ayudas públicas permitieron sanear las cuentas de la entidad, pero ha insistido al mismo tiempo, no obstante, en que "eso no nos garantiza la sostenibilidad". En este sentido, ha recordado que en 2015 "nos dimos cuenta de que a pesar de nuestros altos índices de rentabilidad sobre fondos propios, solvencia y eficiencia, seguíamos teniendo un problema porque no nos habíamos conseguido ganar la confianza de nuestros clientes".

En ese momento, según ha explicado, "entendimos que la satisfacción de los clientes era lo más importante e hicimos un gran esfuerzo para escuchar miles de quejas y sugerencias y entendimos que lo que los clientes querían era un banco cercano, sencillo y transparente".

"A la gente le daba vergüenza trabajar en Bankia, ahora sienten orgullo de pertenencia"

Bankia impulsó así un nuevo posicionamiento y, según su presidente, "hemos mejorado los índices de satisfacción y hoy estamos en máximos históricos". Eso permitió a la entidad pasar d de perder clientes a ganar unos 150.000 clientes el año pasado. "Queremos consolidar liderazgo rentabilidad sobre fondos propios, eficiencia y solvencia, pero también queremos escuchar a los clientes y ofrecer productos y servicios financieros sencillos, transparentes y competitivos".

Para garantizar la sostenibilidad del banco uno de los puntos claves, según Goirigolzarri, está en sus trabajadores. Así, ha recordado cómo ha sido fundamental recuperar "el orgullo de pertenencia". "Hace años a los empleados de nuestras oficinas centrales en Madrid les daba vergüenza decir que trabajaban en Bankia e incluso cuando cogían un taxi pedían que les dejara al lado para no decir dónde iban. Ahora todo eso ha cambiado y hay un orgullo de trabajar para la entidad".