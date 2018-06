Sherpa Capital: "Con el nuevo fondo haremos dos operaciones este año"

Hace apenas unos meses, la gestora española Sherpa Capital estrenaba nuevo fondo con una estrategia diferente de inversión: buscan pequeñas empresas con 2 millones de ebitda (resultado bruto de explotación) para hacer crecer mediante compras de otras compañías creando plataformas líderes en el sector, tal y como están haciendo con Dogi, una de sus participadas más conocidas.

Para contar esta nueva estrategia y las diferencias con su otro vehículo de inversión -centrado en situaciones especiales-, Eduardo Navarro y Alfredo Bru, socios de Sherpa, reciben a elEconomista en su sede de la madrileña calle Serrano.

¿Cuál es el enfoque del nuevo fondo? ¿A qué se debe?

Alfredo Bru: La gente se está peleando por operaciones de 6 a 7 millones de ebitda, en 2 a 3 millones hay poca competencia. Con las capacidades industriales que tenemos, queremos hacer adquisiciones para crear una plataforma de entre dos y tres compañías, así crearíamos un grupo de entre 6 a 7 millones por el que otros fondos más grandes podrían estar muy interesados.

Eduardo Navarro: Hay muchísimo dinero para invertir en mid-market y para grandes operaciones, pero en el segmento bajo vemos muchas oportunidades. En otros países de Europa hay varios fondos con este enfoque, pero en España no hay.

¿En qué sectores están mirando más oportunidades?

EN: Somos multisectoriales. Estamos viendo varios sectores que nos gustan, pero no tenemos ningún patrón. Tradicionalmente, hemos hecho mucha industria...

AB: En las empresas que miramos hay mucho recorrido de mejora, la gente no está habitualmente pensando en agrandar su compañía, a no ser que vayas tú y les generes la oportunidad. Con el fondo de situaciones especiales, estamos viendo que pasada la fase de reorganización fuerte, hay mucha oportundidad para hacer crecer las empresas a través de adquisiciones. Nuestras capacidades de gestión valen también para esta fase, de ahí el interés del nuevo fondo.

¿Contemplarán pasar una compañía de un fondo a otro?

AB: No. Yo creo que hay que acabar un recorrido de valor, después vender y a otra cosa.

EN: No nos lo planteamos. En algunas ocasiones se hace, pero no suele gustar a los inversores. Hay empresas que han pasado por manos de dos o tres private equities y teóricamente un único fondo podría haber hecho ese trabajo, pero es una de cada 1.000. A no ser que hayas encontrado una gallina de los huevos de oro, no suele gustar a los inversores.

¿Cuánto han consumido del fondo de situaciones especiales? ¿Se han reducido las oportunidades en este nicho?

AB: Un poco más de la mitad. Ya hemos invertido en casi todas las plataformas, pero esperamos crear alguna más. Ahora estamos en fase de realizar adquisiciones para hacer crecer las participadas. Cuando cerremos este fondo, probablemente se levantará otro. Ambas estrategias pueden coexistir.

EN: Curiosamente, el número de operaciones se ha reducido, pero también el número de competidores. Nuestros inversores están encantados de que hagamos operaciones con tickets grandes, pero nuestra idea es buscar espacios en los que no haya tantísima competencia.

Entonces, eso implica ir a 'tickets' más pequeños...

EN: Lo que vamos a hacer son tickets más pequeños donde haya mucho potencial de crecimiento. Para gastarnos los 115 millones vamos a hacer 15 operaciones, que serán 7-8 plataformas con 7-8 participadas. En este segmento estamos prácticamente solos, entonces las firmas solo vienen a nosotros.

AB: Nosotros actuamos de una forma distinta a la que suelen actuar el resto de fondos, que son más financieros. La gente no suele tener un equipo de gestión interno que se dedique a ayudar a todas las participadas. Eso en las compañías familiares es importante porque no suelen querer solo a un financiero que paga, lo que quieren es gente que entienda lo que es la gestión de la compañía y mantenga su legado.

EN: Cuando hay una subasta rabiosa, es como cuando interviene un representante de un futbolista, que dice que prime el dinero. En nuestro caso, la gente valora más la sintonía con nosotros y la capacidad de crear un proyecto conjunto. Nosotros somos más empresarios que financieros, entendemos más el día a día empresarial.

¿Estudian hacer adquisiciones en Portugal?

AB: El fondo tiene enfoque de Iberia. Portugal está un poco más barato, hay más oportunidades y menos competencia. Hay españoles picoteando, pero el local todavía tiene cierta ventaja.