Guillermo Whpei: "La sociedad de México está dividida por unas políticas que empobrecen a la gente"

El presidente de la Fundación para la Democracia Internacional, Guillermo Whpei, recibe en Madrid a elEconomista de la mano de la consultora Román y Asociados, y repasa la coyuntura social y política en Latinoamérica, con especial atención en Venezuela y México.

¿Existe ahora una crisis humanitaria en Venezuela?

Los medios así lo están reflejando. Existe una escasez profunda de acceso a lo más básico, como los medicamentos. No hace falta polemizar demasiado porque se ve y se percibe. Lo que más importa es la realidad y en Venezuela está faltando todo, es un gran problema. Pero estoy convencido de que las dificultades de los pueblos tienen que solucionarse desde dentro, porque nadie tiene la capacidad de resolver sus dolores más que el propio pueblo. No creo que Estados Unidos solucione los problemas de Venezuela. Por eso hay que incentivar a los ciudadanos para que solucionen sus problemas de forma pacífica. La región desempeña un papel importante y no se debe agitar más.

¿Cómo ven la crisis política y la calidad democrática del país?

Venezuela no está exenta de la crisis política a nivel internacional, que en el fondo es una crisis de credibilidad. La credibilidad es la piedra basal para el desarrollo de una democracia sólida. Esa falta de confianza en Latinoamérica se está haciendo sentir, y hay muchas crisis políticas en la región: Brasil, México, que está dividida, o Argentina. Pero la situación en Venezuela está más radicalizada con la existencia de presos políticos y una dificultad para el diálogo.

¿La división en México es por el periodo de elecciones?

Las elecciones son una excusa. Divisiones tan profundas en los países no se generan por los actos electorales. Las elecciones son más bien una consecuencia de esta división, que se genera por políticas que empobrecen a la gente y provocan una asimetría social.

¿Por qué el candidato populista López Obrador lidera las encuestas cuando la economía creció fuertemente con Peña Nieto?

López Obrador es un candidato popular, no populista. Los pueblos tienen derecho a elegir a quien quieren en el Gobierno. El Gobierno de Peña Nieto, independientemente de la situación macroeconómica a la cual ha dado un vuelco, ha estado involucrado en muchos temas de corrupción. La gente se ha cansado de la corrupción porque es el mal que corroe los sistemas y asesina el futuro de los hijos. En México existen altos niveles de analfabetismo, altos índices de femicidios, problemas con los pueblos indígenas. México tiene mucho que mejorar. Estas situaciones son el producto de la ausencia del Estado, lo que también provoca que prospere el crimen organizado, como ocurre en muchas zonas de México o de Colombia. La gente quiere un Estado más presente, menos de macroeconomía y más cercanía con el pueblo.

¿Tienen los argentinos que preocuparse por su futura situación económica individual?

La gente está muy preocupada. El presidente Macri y su Gobierno pensaron que el rescate es la salida de la crisis y la gente está preocupada porque ven peligrar el progreso y el futuro de sus hijos, que es lo que todo el mundo quiere. Y esto no es sinónimo de Fondo Monetario Internacional. La devaluación de los mercados y la inflación siempre acaban afectando al bolsillo de los ciudadanos.

¿Cómo valora el volumen de corrupción en Latinoamérica?

En la región más del 50% de los políticos no presenta su declaración de la renta y apenas existen leyes de financiación de los partidos políticos. La transparencia hay que practicarla, no hacer acuerdos para que se lleve a cabo.