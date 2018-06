Ribera no encuentra los informes técnicos para desmantelar el Castor

Tomás Díaz Madrid

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer en el Senado que no encuentra los informes técnicos teóricamente encargados por el anterior Gobierno para evaluar el riesgo de desmantelar el almacén de gas Castor, ubicado en la costa de Castellón y paralizado desde 2014 porque provocó pequeños terremotos cuando se le inyectó gas para que empezase a funcionar.

Ribera, en respuesta a una pregunta formulada por Miguel José Aubà, de ERC, sobre la fecha en que dichos análisis ambientales estarán disponibles, respondió que "todavía no lo sé y le voy a explicar por qué". A continuación Ribera recordó que el anterior titular de Energía, Álvaro Nadal, tras recibir los informes de la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en los que se relacionaban los sismos con la entrada en operación del almacén de gas, se comprometió a estudiar las posibilidades de desmantelar la instalación con seguridad. Pero la situación, según la ministra es que "no conozco esos informes; no los tengo; no los he encontrado" y que tampoco sabe a quién se han podido encargar, aunque espera saberlo pronto, "lo antes posible" dijo.

Encargar otros informes

"Mi compromiso es ver dónde estamos, entender las conclusiones que se derivan de esa información, y si no hay informes, encargarlos", remachó Ribera.

Por otro lado, preguntada sobre las intenciones del Gobierno en relación a los recortes y obstáculos que sufren las renovables, indicó que ve necesario "recuperar un marco que otorgue confianza a los inversores", al objeto de abordar el proceso de descarbonización y transición energética.