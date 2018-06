Grupo Petrus invertirá 136 millones de euros en nuevos proyectos residenciales

Alba Brualla Madrid

El grupo inmobiliario Petrus sigue creciendo con un plan de inversión que potenciará su presencia tanto en España como a nivel internacional. Así, según explica Bruno Rabassa, vicepresidente de la compañía, destinarán algo más de 136 millones de euros para llevar a cabo nuevos proyectos inmobiliarios.

Una gran parte del presupuesto se destinará a Cataluña con 68 millones de euros para los próximos cinco años con los que levantará más de 250 viviendas, lo que supone multiplicar por más de siete veces la cuantía que destinó la compañía a esta región entre 2014 y 2017.

En el caso de Madrid, la firma cuenta con operaciones en estudio que suman unos 20 millones, y aunque esperan cerrar algunas a lo largo de este año, el directivo reconoce que "cada vez es más difícil encontrar proyectos en precio".

Asimismo, Petrus tiene en marcha un proyecto en San Sebastián de los Reyes. "Se trata de un antiguo cine que había en la plaza de la Iglesia, junto a la plaza Mayor, que se va a demoler para reconvertirlo en un edificio residencial de 38 viviendas", detalla el directivo, que asegura que ya tienen el 49% vendido sobre plano. Sin embargo, la firma no relanzará la comercialización del inmueble hasta que no tengan la licencia que solicitaron hace ya un año y cuatro meses. "Este retraso no lo hemos sufrido ni en la ciudad de Madrid", apunta Rabassa, que ve necesaria una agilización de las administraciones en términos urbanísticos ya que la rentabilidad de las inversiones se mide en función del tiempo.

Alianza con un fondo colombiano

Por otro lado, la compañía ha sellado una alianza con un fondo colombiano con el que están analizando proyectos por volumen de unos 40 millones. "Nosotros ponemos una pequeña parte de la inversión, pero aportamos toda la estructura en España y nuestro conocimiento de mercado". Su primer desarrollo conjunto en la Capital se va a realizar en pleno centro de la ciudad, muy próximo a la Puerta del Sol, en la calle Pozo, con la rehabilitación de un pequeño palacete que se convertirá en cuatro viviendas y un local comercial.

"Tras el éxito de esta alianza, que se inició con un proyecto en Barcelona, se están acercando a Petrus otros fondos latinoamericanos con para pedirnos colaboraciones", apunta Rabassa.

Su relación con el capital latinoamericano no es casual, ya que el grupo dio el salto a Colombia hace años. "En Barraquilla hasta la fecha llevamos invertidos 23 millones y ahora iniciamos un tercer proyecto que supone una inversión adicional de 13 millones y que ya está vendido al 60%", detalla Rabassa, que asegura que la estructura del grupo, capaz de ofrecer la gestión integral de un proyecto y su posterior comercialización ya sea en venta o alquiler, es una de las características que atrae a los inversores latinoamericanos en España.

En cuanto al resto de líneas de negocio, "el repunte del mercado de segunda mano, que ha cobrado un gran protagonismo ante la incapacidad del sector de atender la demanda de obra nueva", ha impulsado el negocio de Larvia. "El año pasado intermedió en operaciones por valor de 30 millones, lo que supone un crecimiento del 10% respecto a 2016 y la estimación que barajamos para este año es crecer un 30% adicional colocándonos en 40 millones", explica el directivo.

Luxury Rentals sigue creciendo y gestiona ya 143 unidades con un valor de unos 72 millones de euros, mientras que en Alquila Mejor "esperamos tener 300 unidades contratadas en este primer año y llegar a unas 2.500 en los próximos cinco".