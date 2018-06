Investigan nuevas técnicas aplicables en la preservación de la fertilidad de la mujer con cáncer de ovarios

Nuevas investigaciones con un tipo de ratón, que comparte con la especie humana los patrones básicos de la regulación genética de la embriogénesis temprana, podrían hacer realidad el desarrollo de folículos 'in vitro' a partir de los ovarios extirpados a mujeres con cáncer de ovarios, según investigadores de la Universidad de Granada y de la Clínica MARGen, que destacan la actual investigación de nuevas técnicas aplicables en la preservación de la fertilidad de la mujer.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"El ADN de embriones humanos permanece silencioso, en términos de expresión genómica, durante mucho más tiempo en comparación con embriones de ratón", explica el doctor Jan Tesarik quien lidera a los investigadores. "Y, por tanto, los óvulos humanos desarrollados in vitro necesitan protocolos diferentes de los que funcionan en el ratón".

Esta técnica ha sido desarrollada con éxito en ratones, sin embargo, no ha logrado obtener embriones humanos viables hasta ahora. "El problema reside en las diferencias en la regulación genética en óvulos y embriones entre ratones y humanos", señalan en un artículo publicado en el último número de 'Journal of Gynecology and Women*s Health'.

Recientemente, un grupo de investigadores australianos ha descubierto que una especie de roedor, ratón espinoso, comparte los patrones básicos de la regulación genética de la embriogénesis temprana con la especie humana. Este descubrimiento, según Tesarik, permitirá desarrollar una técnica efectiva para obtener óvulos humanos competentes a partir del tejido ovárico. "Abre una puerta a trabajos de investigación utilizando ovarios de esta especie, como modelo animal más adecuado que el ratón común, para el desarrollo de técnicas aplicables en la preservación de la fertilidad de la mujer", señala el experto.

El cáncer de ovario suele aparecer alrededor de los 50-60 años de edad. Sin embargo, hay varios subtipos que se dan frecuentemente en mujeres más jóvenes. En estos casos, además de conseguir una supervivencia a largo plazo, gracias al diagnóstico temprano y mejores técnicas terapéuticas, la preservación de la fertilidad es una cuestión que está cobrando importancia. La extirpación de los ovarios es necesaria en la mayoría de los casos, pero el útero se puede salvar muchas veces.