Fumar tras un tratamiento periodontal sin cirugía retrasa el tiempo de curación, según ha puesto de manifiesto un estudio llevado a cabo por expertos del departamento de Periodontología del Centro de Rehabilitación Oral de Falun (Suecia) y que va a ser presentado en el congreso 'EuroPerio9'.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Para llevar a cabo el trabajo, los expertos analizaron a 1.551 pacientes tratados entre los años 1980 y 2015, observando que al año después de la terapia se había producido una reducción significativa de los parámetros clínicos entre fumadores y no fumadores.

No obstante, mientras que en los no fumadores la reducción de la infección fue del 72 por ciento, en los fumadores la reducción fue del 51 por ciento, lo que a juicio de los especialistas demuestra que el tabaquismo afecta la curación periodontal después del tratamiento periodontal no quirúrgico.

Asimismo, los expertos también encontraron que la reducción proporcional de la placa fue del 69 por ciento en los no fumadores y del 53 por ciento en los fumadores, un año después del tratamiento. "Como los no fumadores tenían una reducción de la profundidad del bolsillo más pronunciada que los fumadores, es importante para los miembros de la profesión dental trabajar en la prevención del tabaquismo, por ejemplo, mediante entrevistas informativas y motivacionales", han zanjado.