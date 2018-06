BBVA alerta que el crédito se encarecerá con el impuesto a la banca

Hay que hacer como Barrio Sésamo:



esto es blanco; esto es negro.



1º: es falso que se haya rescatado a los Bancos; se rescató a las Cajas, y concretamente a algunas cajas.



A Unicaja, BBK, Caixa, etc, etc no se les rescató.



2º: a quien realmente se rescató es a la "gente". Como las cajas no tienen propietarios, el dinero lo hubieran perdido los depositantes. Ningún gobierno ni ningún partido lo habría permitido.



3º: la banca contribuyó con 20.92 millones al rescate (a través del Fondo de Garantía de Depósitos)



En resumen, no solo no se ha rescatado a los bancos, sino que contribuyeron con una parte del rescate.