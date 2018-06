La policía alemana detiene a Rupert Stadler, presidente de Audi, por el caso 'Dieselgate'

VW anunció hace unos meses que instalaría varias fábricas en CHINA donde los recibirán con los brazos abiertos.



Este caso lo que demuestra es que las regulaciones son principalmente deseos y caprichos, no realidades es decir se imponen unos límites totalmente fantasiosos que no se pueden cumplir sin limitar prestaciones y eficiencia o inclusive vida útil del motor.



Las empresas ya están hasta los cojones de tanto experto y burócrata que pretende lo imposible, así que olvídense de nuevas fábricas en Europa el futuro les guste o no está en Asia.