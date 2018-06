Yudonpay: "La clave del éxito está en brindar un servicio diferencial y tener un gran equipo"

Entrevista a Javier Adroher, CEO y cofundador de Yudonpay

Yudonpay es una aplicación móvil gratuita que permite digitalizar las tarjetas de fidelización y tenerlas guardadas y organizadas en un único lugar y de forma muy sencilla. Además, informa en tiempo real del saldo de los puntos, de la caducidad de los mismos, de dónde y cómo utilizarlos, así como de los beneficios/regalos y premios que se pueden conseguir. Hablamos con Javier Adroher, CEO y cofundador de Yundopay.

¿Cómo surge crear la 'app'?

Como casi todos los proyectos empresariales en sus inicios, Yu-donpay surgió de una necesidad que detecté en el mercado. En este caso, una necesidad que experimenté a nivel personal. Siempre he sido, por mi trabajo, un usuario intensivo de programas de fidelización de hoteles y líneas aéreas y nunca estaba satisfecho con ellos porque las tarjetas me llenaban la cartera, los puntos me caducaban y no sabía cómo utilizarlos bien. En 2016 encontré el momento vital adecuado para lanzarme al desarrollo de este proyecto.

¿En qué se diferencia esta 'app' con respecto a la competencia?

Es una aplicación que te ayuda a obtener rentabilidad de la pertenencia a clubes de fidelización. Otras aplicaciones se limitan a digitalizar tarjetas sin prestar el servicio de información de saldo de puntos, catálogos de productos, etc. Adicionalmente ayudamos a nuestros usuarios a darse de alta de forma muy ágil en nuevos clubes de fidelización mediante nuestro registro express. Así conseguimos eliminar una de las barreras de entrada más significativas en el mercado.

¿Por qué decide emprender en este sector?

He sido emprendedor desde muy joven con gran relación con el sector de las nuevas tecnologías, siendo uno de los fundadores de una de las primeras empresas de animación por ordenador de España. Como CEO de un family office y consejero de diversas sociedades, cotizadas y no cotizadas, estoy acostumbrado a analizar proyectos de inversión y esta experiencia también me ayudó para analizar el mercado, evaluar la oportunidad y detectar si podía ser rentable. Para testar la fortaleza de nuestra idea conté con la inestimable ayuda de Adejemi Ajao, uno de los mayores expertos en emprendimiento tecnológico en el mercado español.

¿Cuáles son las claves del éxito?

Como en todo proyecto empresarial, la clave está en brindar un servicio diferencial a nuestros clientes. Queremos convertirnos en la aplicación de referencia en el uso diario porque los clubes de fidelización abarcan todos los sectores de consumo: híper, súper, ocio, gasolineras, hoteles, vuelos, etc. Para ello, contar con un equipo potente, es vital para el éxito del proyecto.

¿Qué es lo más difícil a la hora de emprender?

Ser capaz de descubrir oportunidades de negocio y de aceptar los retos y desafíos que lanzar un proyecto supone. Los primeros pasos son, probablemente, los más difíciles porque determinar el alcance de los hitos que queríamos ir cumpliendo no fue tarea fácil. Luego lo más importante es la determinación para superar los momentos de crisis que todo proyecto lleva inherente.

¿Qué retos tienen en mente?

En primer lugar, el crecimiento en número de usuarios tanto en España como en LATAM, potenciando nuestra oferta de clubes de fidelización. En segundo lugar, avanzar en la continua mejora de la aplicación con nuevas utilidades. También avanzaremos en el ámbito de la geolocalización y por supuesto, en todo lo relativo a medios de pago. Desde el punto de vista del marketing queremos incrementar aún más la recurrencia de uso de nuestra app por parte de nuestros clientes reforzando la fidelización de los mismos.

