Abanca, Cajamar y Cerberus, en la puja final por Caixa Geral

La puja por el negocio en España de Grupo Caixa Geral de Depósitos entra en su recta final. Abanca, Cajamar y el fondo estadounidense Cerberus son los seleccionados para pasar a la siguiente fase del proceso de venta, según anunció el Gobierno luso. Ahora, las entidades tendrán unas semanas para estudiar más a fondo a la entidad, ya que se espera que la adjudicación finalice a lo largo del mes de julio.

Caja Rural Castilla-La Mancha y los fondos Socrates Capital Holdings Limited y Weston Hill Asset Management también mostraron interés por hacerse con el banco pero no fueron seleccionados, en el caso de la entidad española porque el precio ofrecido no fue considerado satisfactorio.

Otra entidad que habría mostrado su interés inicialmente y que no habría llegado hasta este momento del proceso habría sido Liberbank. Durante la junta de accionistas, celebrada a finales de marzo, el consejero delegado del banco reconoció que les habían invitado a participar en el proceso, pero ya alejó la posibilidad de presentar una oferta vinculante. "En nuestros planes no entra realizar ninguna oferta vinculante por una entidad si no se dan condiciones muy favorables para los intereses de los accionistas, de creación de valor a corto plazo y que no exija requerimiento de capital adicional. Eso es poco probable actualmente en el mercado", aseguró.

Liberbank cuenta con una importante presencia en Extremadura, donde también Banco Caixa Geral gestiona una red relevante -42 oficinas frente a las 110 totales que tiene- por lo que optimizar el encaje en el grupo era más complicado. Según fuentes consultadas, aunque el precio de la oferta será un factor clave para el finalista de la venta, Caixa Geral de Depósitos, que es propiedad del Estado portugués, también será muy sensible a que el proyecto ganador retenga a la actual plantilla del banco. A cierre de diciembre de 2017, Banco Caixa Geral contaba con 524 trabajadores.

En beneficios

Banco Caixa General ganó 25,38 millones de euros en 2017 un 3,8% más que en el mismo periodo del año anterior. La entidad se caracteriza por contar con un ratio de morosidad especialmente bajo, que se situaba el 31 de diciembre en el 3,07%.

Su margen bruto, no obstante, se mantuvo estanco en 2017, al colocarse en los 98,8 millones; 22.000 euros menos que el ejercicio anterior. El banco cuenta con unos fondos propios de 508 millones y con un ROE (rentabilidad este ratio) del 5,33%.

