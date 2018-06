Los españoles gastan 1.900 euros al año en bares, restaurantes y cafeterías

Divertido, 1900 Euros en relación a sueldos medios de 26,500 Euros.



No está mal.



Luego resulta que los españoles gastan sólo el 0.7% de su gasto en LIBROS, 3r país más bajo de la Unión Europea (sólo por encima de Bulgaria y Grecia).



https://elpais.com/cultura/2018/04/23/actualidad/1524495920_930633.html



Y luego aún tienen la cara algunos de quejarse del modelo económico.. y querer trabajos "dígnos".



Vamos a ver señores. El país ha generado 2 premios nóbeles en ciencias (Física, Química, Medicina) versus más de 80 para Alemania o el Reino Unidos cada uno. Países pequeños como Suiza han generado más de 20..



España prefiere el Bar al la Educación. Guste o no guste, ese es el promedio.



No se le puede pedir peras al olmo.



Y a los bien educados que consiguen buenos trabajos, mételes IRPF al 50% o más... venga... a ver si les incentivas a irse al extranjero, ya que el resto de gente le corroe de envidia el éxito del vecino.