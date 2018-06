Los accionistas de Duro Felguera aprueban la ampliación de capital por 125 millones

No me gustaría que después de la ampliación hiciesen un contra split, porque esas operaciones acordeón siempre terminan bajando la capitalización de la compañía. No importa que las futuras acciones cotizen a 0,03€ ó a 0,02€, ese no es el problema, lo importante es que la empresa comience a ganar contratos y a presentar una cuenta de resultados buena. El precio de las acciones solo reflejan los resultados de la compañía.