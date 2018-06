330 43

La capacidad de identificar a las mujeres que no necesitan quimioterapia, el mayor avance en cáncer de mama de la década

15/06/2018 - 14:16

La capacidad de identificar a las mujeres que no necesitan recibir quimioterapia para tratarse el cáncer de mama metastásico es, según el investigador de la City of Hope National Medical Center (California, Estados Unidos), Rowan Chlebowski, el mayor avance en la enfermedad de la década, tal y como ha manifestado en la 11ª Revisión Anual GEICAM de Avances en Cáncer de Mama (RAGMA 18).

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Hace diez años, prácticamente todas las mujeres que tenían cáncer de mama metástásico recibían quimioterapia porque no podíamos identificar a aquellas mujeres que no lo necesitaban", ha dicho Chlebowski. "Gracias a la introducción de las plataformas genómicas más de la mitad de esas mujeres no van a necesitar quimioterapia", ha añadido.

Otro de los avances importantes ocurridos en torno a la enfermedad, según ha especificado el investigador estadounidense, es que al 50 por ciento de las mujeres con cáncer de mama con sobreexpresión de HER2, un 15 por ciento del total de las pacientes, no hay que tratarlas con tanta quimioterapia como se ha venido haciendo.

"Obtienen los mismos resultados con un único agente, en combinación con los anticuerpos dirgidos frente a HER2 y tienen una probabilidad del 90 por ciento de no recaer", ha apuntado el experto.

Durante el encuentro también se ha hecho referencia a la inmunoterapia como opción terapéutica para el cáncer. Aunque el doctor del Complejo Asistencial de Ávila Nuestra Señora de Sonsoles, José Enrique Alés Martínez, ha reconocido que "funciona más lentamente en el cáncer de mama que en otros tumores", ha destacado ciertos avances en este contexto.

"Funciona liberando los bloqueos del sistema inmunológico que les impiden atacar a los tumores", ha explicado, y actualmente pueden "identificarse las distintas mutaciones del tumor y los linfocitos que las reconocen", lo que constituye un paso adelante en el abordaje del cáncer de mama.

Sin embargo, el doctor Alés también ha especificado las dos vertientes negativas de este tratamiento. En primer lugar, la complejidad, "no sabemos si a todas las mujeres se les podría realizar" un tratamiento así, ha dicho, y, por otro lado, el elevado coste.

También se ha avanzado en gran medida en materia de prevención. El doctor Chlebowski ha hecho referencia a un estudio que halló que con una reducción del 15 por ciento, moderada, de la ingesta de grasas en mujeres que abusan de ella, la incidencia del cáncer de mama se reduce en un 5 por ciento.

En este sentido se ha expresado el doctor del Complejo Hospitalario de Jaén, el doctor Pedro Sánchez Rovira, que ha recordado que la incidencia del cáncer de mama decrece en un 25 por ciento si se lleva una dieta sana y equilibrada y se realiza ejercicio moderado.

OTROS AVANCES EN CÁNCER DE MAMA

Durante las jornadas, que tendrán lugar entre este viernes y este sábado, también se prevén tratar las estrategias para disminuir el reisgo de menopausia precoz y aumentar la probabilidad de preservar la fertilidad en mujeres jóvenes que necesitan tratamiento con quimioterapia para el cáncer de mama en estadios precoces.

"Se trata de proteger los ovarios de las mujeres premenopáusicas del efecto citotóxico de la quimioterapia sobre ellos, evitando la menopausia precoz y preservando la fertilidad", ha explicado el doctor Alés.

El reto de las largas supervivientes en cáncer de mama tendrá también su protagonismo en esta edición. "La tasa de curación es muy elevado, lo que conlleva que cada vez logremos una mayor cronificación de la enfermedad", ha valorado el experto.

Así, "hemos de rediseñar la estrategia de atención a este da vez mayor número de mujeres que tiene en común unas necesidades de prevención, cuidados y tratamiento derivadas de su condición de supervivientes", ha afirmado.

En este sentido también se ha expresado la vocal de la Junta Directiva de la Federación Española de Mujeres con Cáncer de Mama (FECMA), María Botella, también presente en el encuentro, y que ha querido reconocer la labor de las asociaciones de pacientes, ya que "llegan a donde no llegan los médicos".

"Ojalá todo el entorno hospitalario fuera capaz de ocuparse de todo el tema disciplinal: diagnóstico, tratamiento y luego ocuparse también de la salud psíquica y física de la superviviente de cáncer", ha lamentado Botella.

GEICAM RECLAMA MÁS INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN

El también investigador del grupo GEICAM, el doctor Pedró Sánchez, ha hecho un llamamiento al nuevo gobierno de España para que el dinero que se destina a investigación se ponga al nivel del resto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

"Los porcentajes en investigación están muy por debajo de la OCDE: se dedica un 0.9 o un 1 por ciento del PIB, cuando la media de los otros países está en torno a un 2,3 por ciento", ha explicado.

"Es importante que tomemos conciencia de la situación porque cambiar redunda en beneficio para la sociedad" y "sin los estudios que se han puesto en marcha no hubiera sido posible lograr una superviviencia en torno al 84 u 85 por ciento en cáncer de mama", ha completado.

Desde su punto de vista, podrían ponerse en marcha mecanismos de inversión pública o políticas públicas que favorezcan la inversión privada, ha valorado el doctor Sánchez.

PUBLICIDAD