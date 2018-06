Nuño de la Rosa, presidente de El Corte Inglés: "No va a ser fácil, trabajaremos duro"

Las hijas de Isidoro Álvarez no tienen ni idea no solo del negocio en sí , sino que tampoco tienen idea de nombrar a un presidente para este a la altura de la compañía teniendolo dentro de su propio consejo de administración con experiencia constatada y sobrada como es Manuel Pizarro.



Estas dos no valen ni para presas poner a un vendedor de seguros son para matarlas , la verdad es que son las hijas de un tabernero no lo llevan en los genes, están empresa será carne de especuladores y banqueros.