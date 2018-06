IAG ratifica su interés por Norwegian pero no irá a una "guerra de ofertas"

IAG mantiene intacto su interés por Norwegian aunque ya ha advertido que no se hará con la compañía aérea a cualquier precio. "Permanecemos abiertos acerca de Norwegian, pero no es una operación que tengamos que llevar a cabo y no participaremos en absoluto en una batalla de ofertas", anunció Willie Walsh, consejero delegado de la dueña de British Airways e Iberia durante la Junta General de Accionistas que tuvo lugar ayer en Madrid.

Con estas palabras, el holding aéreo responde a los mensajes lanzados por el presidente de la low cost noruega, Bjørn Kjos, para que mejore las ofertas si quiere cerrar la operación. "Todo está en venta si el precio es el adecuado", "las ofertas de IAG infravaloran el grupo y sus perspectivas" o "hemos recibido el interés de varios grupos", son algunos de los mensajes que la firma noruega ha ido haciendo públicos en el marco de las negociaciones. En esta línea, un portavoz de Norwegian aseguró que la firma puede "seguir en solitario" pese a las dudas de los inversores y analistas y a su complicada situación financiera y económica, por lo que no necesitan la venta.

A pesar de que ninguna de las dos partes dan por supuesto que se vaya a cerrar la operación de compra, las palabras de Walsh han impulsado las acciones de la noruega en bolsa, que han subido un 2,2%, lo que le ha permitido compensar la caída del 4,2% acumulada en junio. No en vano, Norwegian estaba en mínimos de 17,18 euros hasta que IAG hizo público su interés por el grupo, llevando a los títulos a un máximo de 31,9 euros.

Pese a los contratiempos para cerrar la adquisición de compañías (se rechazó la oferta que hizo por Niki), el consejero delegado de IAG ha defendido ante los accionistas la capacidad del grupo para aprovechar el proceso de consolidación del sector para crecer y mejorar. "Nuestra flexibilidad como Grupo nos permite ser dinámicos y aprovechar la consolidación cuando surgen oportunidades. Podemos contribuir significativamente al mercado y aportar más competencia y beneficios para los consumidores", sentenció.

Por su parte, el presidente de IAG, Antonio Vazquez, reiteró su confianza en que se respetará el acuerdo de cielos abiertos tras el Brexit y recordó a los accionistas que son un "grupo español con licencia varios mercados", por lo que no tendrán ningún problema.

