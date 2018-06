'La Vanguardia' trabaja en un modelo de pago para implantar en un año

"El resto de grupos de comunicación están pensando lo mismo"

"Si tenemos que ser los primeros, seremos los primeros"

Portada de la edición en papel de 'La Vanguardia' del 13 de junio de 2018.

El periódico 'La Vanguardia' está trabajando en un modelo de pago, un proyecto de transformación "a un año vista", según ha anunciado su propio director, Màrius Carol.

"Nosotros creemos que la prensa de calidad es muy cara", ha defendido Carol durante su intervención en un desayuno informativo que ha tenido lugar en Madrid, organizado por el Foro de la Nueva Comunicación.

El director de La Vanguardia ha destacado que "la prensa de calidad hay que pagarla". "Nosotros, dentro de este plan, si tenemos que ser de los primeros, seremos de los primeros", ha remachado.

"Pondremos un muro"

En este sentido, Carol ha explicado que "la única manera de que este negocio se sostenga es haciendo pagar la web de calidad". "Pondremos un muro, lo haremos como lo han hecho otros diarios como el 'Financial Times', como lo ha hecho el 'New York Times'", ha subrayado.

No obstante, el director de 'La Vanguardia' ha recalcado que "no habrá que pagar mucho". "Ya nos hemos acostumbrado a pagar por bajarnos música y series", ha argumentado Carol, para después añadir que cree que no es una idea "de la que tenga conciencia" solo su compañía.

"El resto de grupos de comunicación importantes, hay algunos presidentes en esta mesa, están pensando lo mismo, entre otras cosas, porque toca, porque el mundo va por ahí", ha explicado.

