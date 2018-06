Tesla recortará un 9% de los empleos de la compañía

Tesla, la compañía fabricante de automóviles y baterías, recortará el 9% de la compañía, conformada actualmente por unos 37.000 empleados, según ha informado Bloomberg. La decisión se produce en el marco de lo anunciado por el CEO, Elon Musk, para reestructurar la compañía durante el segundo semestre de 2018 y hacerla rentable.

En una nota interna - que Musk ha dado a conocer en Twitter después de su filtración a los medios de comunicación -, el CEO asegura que el rápido crecimiento de la compañía en los últimos años ha contribuido a "duplicar las funciones" y la creación de puestos de trabajo innecesarios.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx