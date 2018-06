La Justicia europea reconoce la exclusividad de las suelas rojas de los zapatos Louboutin

Imagen: Dreamstime.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó hoy el registro como marca europea del color rojo en las suelas que distingue los zapatos de la firma de lujo Louboutin, que había recurrido a la justicia para prohibir el uso de este distintivo por parte de un vendedor holandés. La polémica viene de atrás.

Christian Louboutin, famoso por sus zapatos de tacón con la suela de color rojo, registró en 2010 ese distintivo como marca en el Benelux en la categoría de "zapatos", clasificación que en 2013 cambió por "zapatos de tacón alto", cuya enseña consiste "en el color rojo (Pantone 18 1663TP) aplicado a la suela de un zapato".

La sociedad Van Haren, que explota establecimientos de venta de calzado al por menor, comercializó en 2012 zapatos de tacón alto para mujer con la suela revestida de color rojo, hechos que Louboutin denunció ante la justicia neerlandesa. Van Haren, por su parte, pidió anular el registro de la marca puesto que, según la directiva europea en la materia, no pueden inscribirse como marca signos constituidos exclusivamente por una forma (en este caso la de la suela).

El Tribunal de Primera Instancia de La Haya decidió plantear una cuestión prejudicial para que el TJUE interpretase la normativa europea. En su sentencia de hoy la corte rechaza anular el registro de la marca por considerar que esta "no consiste en una forma específica de suela de zapatos de tacón alto", ya que su descripción indica expresamente que el contorno no forma parte de la marca, sino que solo sirve para poner de relieve dónde se sitúa el color rojo.Y añade que no puede considerarse que el signo está constituido "exclusivamente" por la forma dado que el objeto principal es un color precisado mediante un código de identificación internacional.

El tribunal europeo rechazó así la demanda de Van Haren de anular la marca Louboutin. Sin embargo, no se pronunció sobre si el uso del color rojo por parte del vendedor holandés vulnera la marca del diseñador francés, algo que deberá determinar el tribunal de La Haya que juzga el caso teniendo en cuenta la interpretación de la norma hecha por la corte europea.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias