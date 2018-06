770 420

Domino's saca la apisonadora: arregla los baches de las carreteras para que sus pizzas lleguen en perfecto estado

Lanza la iniciativa en EEUU, donde ya ha llegado a cuatro poblaciones

Domino's Pizza ha lanzado una curiosa campaña en EEUU: arreglará los baches de las carreteras para asegurarse que sus pizzas lleguen en perfecto estado a sus clientes.

Bajo la iniciativa 'Paving for pizza', la compañía ha estado contratado a equipos de trabajo en diferentes ciudades del país para arreglar baches, grietas y agujeros con el objetivo de evitar "los daños irreversibles" que hacen que se desmoronen las pizzas en el camino a casa por culpa de "las malas carreteras".

Y es que la compañía explica que las imperfecciones en la carretera genera una serie de impactos en el producto que hacen mover la pizza afectando directamente a la calidad de la misma, pese al cuidado y los sistemas en los que se pueda preservar durante el viaje.

Hasta ahora, la cadena de restauración ha arreglado 5 baches en Burbank (California), 8 en Bartonville (Texas), 40 en Milford (Delaware) y ha tapado extensiones de hasta 125 metros cuadrados de carreteras en Athens (Georgia), eso sí, con cada reparación la compañía aprovecha para estampar su logo en la calzada reparada junto a la frase "Oh yes we did" (Oh sí lo hicimos).

Pese a que se trata de una acción viral de Domino's, la inciativa ha sido bien acogida por los ayuntamientos locales. "Esta alianza es única e innovadora, permite al pueblo de Bartonville realizar más reparaciones de baches", explica el alcalde de la localidad tejana. "Es una oportunidad para obtener fondos adicionales en los recursos limitados de nuestra ciudad tras enfrentarnos a un invierno más duro de lo normal en Delaware", indica por su parte Eric Norenberg, city manager de Milford.

Aunque esta acción ha llegado de momento a estas cuatro pequeñas poblaciones de EEUU, la compañía ha lanzado una plataforma web en la que se puede solicitar la nominación de los baches de una ciudad en concreto para que la compañía los arregle próximamente.

