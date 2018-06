Nuevo revés a las obras del mayor taller del AVE a La Meca

El constructor incumple de nuevo el plazo de finalización y logra otra prórroga

Las obras del principal taller de Renfe en Arabia Saudí han vuelto a tropezar con una serie de imprevistos que le han impedido estar listo en la última fecha prevista: febrero de 2018. La incapacidad del consorcio hispano saudí Atco-Cart de cumplir con los plazo establecidos ha llevado a Renfe a ampliar por tercera vez el plazo de ejecución de los trabajos hasta el 30 de septiembre de 2018, por lo que, si se cumple la nueva fecha, el taller se inaugurará con dos años de retraso.

Así, el operador espera que el contratista pueda ejecutar el tramo final de la obra y realizar los nuevos trabajos en los meses que quedan y que el principal taller pueda estar operativo cuando arranque la preoperación comercial del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina, prevista para ese mismo mes de septiembre. La fase comercial no comenzará hasta un año después.

"Desde que se firmó la última modificación del contrato en junio de 2017 se han ido sucediendo una serie de imprevistos que han obligado a modificar los trabajos contratados, añadir nuevos y ampliar otra vez el alcance y el plazo de la misma", explican fuentes cercanas al proyecto que no han querido especificar los problemas que han causado este nuevo retraso en la ejecución del proyecto en Arabia.

Pese a la nueva modificación del proyecto (ya van por la quinta adenda), no se incrementará el presupuesto del mismo puesto que el coste de los nuevos trabajos que se tienen que llevar a cabo se compensarán con las reclamaciones que Renfe pudiera solicitar por los reiterados incumplimientos de los plazos. A su vez, el operador ha revisado a la baja el coste de las actuaciones ejecutadas hasta la fecha, lo que deja un remanente para concluir las obras modificadas y realizar una serie de trabajos extra.

El consorcio hispano saudí se adjudicó la construcción del taller de Medina en 2015 tras presentar una oferta de 56,7 millones de euros, la mitad de lo planteado por firmas como Copasa u OHL. Tras varias modificaciones en el proyecto, errores en la licitación, desviaciones sobre los costes previstos y un problema con Cobra, el presupuesto de la obra se duplicó hasta los 117,3 millones de euros.

Además del taller de Medina (OHL está haciendo una versión reducida en La Meca para compensar los sobrecostes), el proyecto está sufriendo una serie de retrasos en las estaciones de tren, que no dependen del consorcio español. Así, las estaciones de Meca y Yeda no están terminadas y las obras no han avanzado nada. En cuanto a la estación de Kaia, que se encuentra en construcción, su estado es muy avanzado. por lo que se incorporará previsiblemente a la operativa durante los primeros meses de 2019.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias